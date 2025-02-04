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1 Nisan'dan sonra zorunlu! Araba satanlar dikkat, otomobil için de mecburi oldu; yeni dönem başlıyor...

04.02.2025 10:50
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Ticaret Bakanlığınca taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden "yetki doğrulaması" uygulaması bugün itibarıyla devreye alınırken, 1 Nisan'a kadar tanınan geçiş sürecinin ardından yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerince elektronik platformlara ilan girilemeyecek.

1 Nisan'dan sonra zorunlu! Araba satanlar dikkat, otomobil için de mecburi oldu; yeni dönem başlıyor...

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ikinci el otomotiv sektöründe kayıt dışı ticari faaliyetlerin önüne geçilmesi ile elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında kimliği belli olmayan üyelikler üzerinden yayımlanan gerçeğe aykırı, aldatıcı veya sahte taşıt ilanlarının ve spekülatif fiyat artışları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edildiği aktarıldı.

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OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN EİDS

Bu doğrultuda yapılan düzenlemelerle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlere Bakanlıktan yetki belgesi alma zorunluluğu getirildiğine işaret edilen açıklamada, "Bakanlığımızca 2024 yılında 26 bin 627 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlenmiştir. Bakanlıkça bir yandan işletmelerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini temin etmesini teşvik eden ve kolaylaştıran düzenlemeler hayata geçirilirken diğer yandan ikinci el otomotiv sektöründe kayıt dışı ticari faaliyetlerin engellenmesi amacıyla sektördeki ticari faaliyetler yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, sahte taşıt ilanlarının önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefiyle elektronik ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirildiği, bu kapsamda da EİDS'in kurulduğu hatırlatıldı.

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ZORUNLU HALE GELECEK

Bu doğrultuda 1 Kasım 2023'ten itibaren taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması yapıldığına, kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin platformlar üzerinden ilan vermesinin önüne geçildiğine işaret edilen açıklamada, EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulamasının bugün itibarıyla devreye alındığı, böylece platformlardaki taşıt ilanlarının sadece ilana konu taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşıt sahibince yetkilendirilen belgeli işletmelerce verilmesinin sağlandığı aktarıldı.
Yapılan açıklamada, taşıt sahiplerinin ilan verme konusunda oto galeri işletmelerini yetkilendirmesinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğine dikkat çekildi ve 1 Nisan'a kadar bir geçiş sürecinin öngörüldüğü ifade edildi.

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1 NİSAN'DAN SONRA İLAN VEREMEYECEKLER

Geçiş sürecinin tamamlanması ile birlikte ermesiyle taşıt ilanlarında yetki doğrulaması zorunlu hale geleceği aktarıldı ve şu cümleler kuruldu:

"Dolayısıyla, 1 Nisan itibarıyla ilan platformlarında yetki doğrulaması yapılmadan taşıt ilanı verilemeyecek ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerince ilan girişi yapılamayacaktır. Bakanlığımızca ilan platformlarına getirilen kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülükleriyle sahte ve aldatıcı ilanların ve bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ile tüketici mağduriyetlerinin ve kayıt dışı galericilik faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu düzenleme sosyal medya dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen ilanları da kapsamakta olup elektronik ortamda verilen tüm taşıt ilanları anılan yönetmelik hükümleri doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir."

otomobil
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
otomotiv Elektronik İlan Doğrulama Sistemi
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