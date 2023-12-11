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  4. 1 Ocak’ta başlayacak, 1 Temmuz’a kadar sürecek: İkinci el araba satışında 6+6’ya devam! ‘Hem kurun hem de fiyatların yükseleceğinin sinyali…’

1 Ocak’ta başlayacak, 1 Temmuz’a kadar sürecek: İkinci el araba satışında 6+6’ya devam! ‘Hem kurun hem de fiyatların yükseleceğinin sinyali…’

11.12.2023 09:23 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı ikinci el araçların sıfır kilometre otomobillerden daha pahalı satılmasının önüne geçen 6 ay 6 bin kilometre uygulamasını 1 Temmuz’a kadar uzattı. İkinci el araç fiyatlarındaki suni artışa ‘dur’ diyen uygulama sektörde olumlu karşılandı. Ancak sektör temsilcileri yeni yılda fiyatlarda kur kaynaklı artışların olacağının altını çiziyor.

1 Ocak’ta başlayacak, 1 Temmuz’a kadar sürecek: İkinci el araba satışında 6+6’ya devam! ‘Hem kurun hem de fiyatların yükseleceğinin sinyali…’

İkinci el araba fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçmek için önlemleri bir bir arttıran Ticaret Bakanlığı, 6 ay 6 bin kuralında süreyi bir kez daha uzatılmasına imkan verecek şekilde 1 Temmuz’a kadar uygulamaya devam edeceklerini duyurdu. Böylece ikinci el otomobil fiyatlarının sıfır kilometre araç fiyatlarının önüne geçmesi bir kez daha engellendi.

Piyasada kararın olumlu etkileri bir süredir gözlemlenirken fiyatlar gerilemişti. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yönetmelik için ikinci el araç sektörü temsilcileri değerlendirmelerde bulundu.

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TALEP DEĞİL FİYATTA DENGE

Habertürk’ün haberine göre VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, Ticaret Bakanlığı’nın daha önce aldığı önlemlerle birlikte, fiyatların halihazırda dengeye geldiğini aktardı.

Gözelekli, "Bakanlık tarafından ikinci kez 6 aylığına uzatılan bu yasaklar, 2024 yılının ilk yarısında da fiyatların dengede devam etmesi anlamında olumlu bir etki yaratacaktır. Bu karardan bağımsız olarak piyasanın yavaş yavaş hareketlendiğini gözlemliyoruz. 2024’te bu hareketlenmenin devam edeceğini, kararın ise talepten çok fiyatların dengede kalması konusunda olumlu etki edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca birikmiş olan talebin de bu uygulamaların devam edeceğine olan güvence ile birlikte harekete geçeceğini, müşterilerin alım aşamasına geçmek konusunda daha rahat davranacağını öngörüyoruz" dedi.

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“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE FİYATLAR SUNİ YÜKSELMEYECEK”

Bakanlığın aldığı kararlara bağlı olarak fiyatların kur ve enflasyon gibi endekslere oranla dengeye geldiğini kaydeden Serdıl Gözelekli, "Bu açıdan baktığımızda, bu dengenin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu fiyat artışı olmayacak anlamına gelmiyor. İkinci el araç fiyatlarının enflasyon ve kur ile benzer şekilde hareket etmeye devam etmesi ve yatırım değerini koruması sürecektir. Öte yandan piyasada suni olarak yükseltilen fiyatları, bu düzenlemelerle birlikte, önümüzdeki dönemde görmeyeceğimizi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

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‘DAHA TAHMİN EDİLEBİLİR PİYASA’ ÖNGÖRÜSÜ

Gözelekli, otomobilin bir ihtiyaç olmakla birlikte farklı enstrümanlara göre de bir yatırım aracı olduğunun altını çizerek, "Birikimlerinizin enflasyona ve kura karşı belli bir konfora paralel olarak korunması önemli bir husus. Ancak alınan önlemlerle birlikte daha tahmin edilebilir ve istikrarlı bir otomotiv piyasasının ortaya çıkması, endüstrinin sağlığı açısından da çok önemli" dedi.

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“AYAK ÜSTÜ ALIM SATIM YAPANLAR ENGELLENİYOR”

Uygulama ilk çıktığında şahısları kapsamadığı için en çok zararı görenin motorlu araç satıcısı esnafın olduğunu da vurgulayan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç da, "Ancak şu an gerçek ihtiyaç sahipleri bayilerden gidip araçlarını alabiliyor, bu işi düzgün bir şekilde yapan, devlete vergisini ödeyen, yanında personel çalıştırarak istihdama da ülke ekonomisine de katkı sağlayan 70 bini aşkın meslektaşlarımız ikinci el araçlarını satıyor. Piyasada manipülasyon yapan, meslek dışında araç alıp satanlara da ağır cezalar yazılıyor. Fiyatlardaki köpüğü söndüren, dengeye gelmesini sağlayan bu uygulamadan memnunuz. Uygulama ayak üstü alım satım yapanları engellediği için Temmuz 2024’e kadar uzatılması yerinde olmuştur" görüşünü paylaştı.

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“2024 SONUNA KADAR UZATILMASI MÜMKÜN”

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş ise, tebliğ ile 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde, otomobil fiyatları üzerinde enflasyon ve kur baskısının devam edeceği mesajının verildiğini vurgulayarak, Karakaş, "6 ay 6 bin km’deki kararın uzatılmasıyla birlikte fiyatların dengelenmesi için içinde bulunduğumuz geçiş sürecinin devam edeceğini görüyoruz. 6 ayın sonunda tekrar bir değerlendirme 2024 yılı sonuna kadar bu kararın uzatılması da mümkündür. Özetle hem kurun hem de enflasyonun otomobil fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettireceğinin sinyalini alıyoruz. Ticaret Bakanlığı da olası fiyat artışları atağını bir nebze hafifletmek adına böyle bir tedbir almış oldu" görüşünü paylaştı.


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ikinci el araba
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