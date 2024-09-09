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1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu oluyor! Fiyat belli oldu: 1.810 TL ödenecek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
09.09.2024 13:25
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Araç sahipleri dikkat! İlk etapta tüm ticari araçları kapsayacak, bireysel araç sahipleri gönüllü olarak sisteme dahil olacak. 1 Ocak'tan itibaren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) devreye giriyor. Bu kapsamda fiyat listesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu oluyor! Fiyat belli oldu: 1.810 TL ödenecek

8 milyon aracın 713 milyar liralık akaryakıt tüketimi dijital olarak takip edilecek. Sistemin devreye alınmasıyla elle plaka girişi yapılamayacak, bu sayede usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesi engellenerek akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi sağlanacak. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) 1 Ocak 2025 itibarıyla zorunlu olacak. Tüm ticari araçlar için zorunlu olacak uygulamada, bireysel araç sahipleri isterlerse sisteme gönüllü olarak dahil olabilecekler.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Bu kapsamda en çok merak edilen konulardan biri Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde fiyatların ne olacağıydı. Taşıt Tanıma Birimi (TTB) fiyatı, 1 adet için 1.810 TL (KDV hariç) olarak belirlendi. Bu fiyata, taşıt sahiplerinin yetkili firmalara yaptıracakları montaj hizmet bedeli de dahil olacak.

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ÖDEMELER DARPHANE’YE

Yetkili firmaların gerçekleştireceği montaj hizmetinin bedelini de içeren ödemeler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan www. utts.gov.tr üzerinden belirtilen banka hesabına yapılabiliyor.

ZAM ORANI Yİ-ÜFE’YE GÖRE BELİRLENECEK

2024 yılına özel olan bu birim fiyatlar, 2025 yılı ve sonrasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artırılacak ve yeni fiyatlar her yılın başında yürürlüğe girecek.

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taşıt tanıma sistemi
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