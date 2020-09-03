100 bin lira altı ikinci el arabalar listesi! 2. el araba fiyatlarında son durum nedir? En çok satılan 2. el arabalar hangisi?

ÖTV zammı sonrası vatandaşlar tekrar ikinci el arabalara yöneldi. Koronavirüsten dolayı metro, metrobüs, otobüs vb. toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar şimdi de ikinci el araba fiyatlarını inceliyor. Kendi aracıyla seyahat etmek isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konu ikinci 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek konusu. Sıfır araç fiyatlarının yüksekliği ve global ekonomik sıkıntıların getirdiği bütçe küçülmeleri ile insanlar 2. el arabalara yöneldi. Cardata verilerine göre; Son beş ayda fiyatı en çok artan ikinci el araçlar sırasıyla Honda Civic, Ford Focus, Dacia Duster, BMW 520d ve Hyundai i20 oldu. Peki 100 bin lirasının altında ikinci el arabalar hangisi? İşte kinci el araba fiyatlarında sorn durum... İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE OLACAK? İkinci el araba fiyatlarının son zamanlarda artışından rahatsız olan vatandaşlar ikinci el araba fiyatları ne zaman bitecek merak ediyor. İkinci el araba fiyatlarının yüksek olmasının ardından sıfır araca yönelen vatandaşlar ÖTV zammı ile tekrar ikinci el araçların fiyatlarına bakmaya başladı. İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek araştıranlar, tecrübeli otomobil satışçılarının ortak açıklamaları ile karşılaştı. Birçok yetkili ikinci el araba fiyatlarının düşmesi için öncelikle sıfır araçların üretiminin artmasını bekliyor. Kasım ayı ortalarında sıfır araçların üretiminin eskisi gibi olacağını düşünen yetkililerin tahminleri de tutmayabilir. Koronavirüsün ikinci bir salgın endişesi ve alınacak tedbirler, araç üretimini de etkileyebilir. Yani bu süreçte yetkililerin yaptığı tahmini açıklamalar da gerçekleşmeyebilir ve ikinci el araba fiyatları düşmeyebilir.

İkinci el otomobil fiyatları son günlerde artış göstermeye başladı. Pandeminin dünya çapındaki çeşitli etkileri ile birlikte sosyolojik bazı unsurlar bu artışta etkili oldu. 2. el araba piyasasını takip eden uzmanlara göre bu artış artarak devam edecek. Yıl sonuna kadar yükselmesi beklenen ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili son durum ve 100 bin TL altına alabileceğiniz güncel arabalara haberimizde yer verdik. Salgın toplu taşıma kullanım oranını düşürdü ve insanlar şahsi araç kullanmaya yöneldi. 100 BİN LİRANIN ALTI İKİNCİ EL ARABA LİSTESİ Pandeminin bütün dünyayı etkilemesiyle üretilemeyen sıfır araçlar ikinci el araba piyasasını hareketlendirmişti. ÖTV zammı ile zaten hareketli olan 2. el araba piyasası tekrar hareketlendi. İkinci el araba pazarında son durum nedir? İkinci el araba piyasasına göre ikinci el araba fiyatlarında düşüş uzun bir süre sağlanmayacak. Salgından dolayı insanlar artık toplu taşıma araçlarını kullanmayı bıraktığı için ikinci el araba fiyatlarının bir süre düşmeyeceği tahmin ediliyor. En uygun ikinci el araba arayan vatandaşlar için arabam.com'un verilerine dayanarak, 100 bin liranın altında kalan otomobil fiyatlarını paylaşıyoruz. İşte 100 bin biranın altında kalan 2. el otomobil listesi!

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER? Uzun zamandır merak edilen konulardan birisi de ikinci el araba fiyatlarının aniden çıkmasından sonra ne zaman düşeceği konusuydu.

DHA’nın haberine göre; Adana’da Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, araba satışlarının dövizden daha fazla kazandırdığının altını çizerek, ikinci el araba fiyatları düşer mi sorusuna çok tanıdık bir cevap verdi. Güveloğlu yaptığı açıklamada sıfır araç üretiminin artmasıyla ikinci el araba fiyatlarının düşebileceğini aktardı. EN ÇOK İNCELENEN 2. EL ARABALAR HANGİSİ? ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araçlara gelen ÖTV zammı vatandaşları tekrar ikinci el araçları incelemeye yönlendirdi. Arabam.com internet sitesinde yer alan bilgiye göre en fazla bakılan arabalar ilk üç sırada sırasıyla; Ford Focus, Toyota Avensis ve Toyoto Corolla oldu. En çok incelenen ikinci el araba sırasında 4. sırada Citroen C4 ve 5. sırada ise Reult Clio oldu. İşte en çok bakılan 2. el araba markalarının listesi! Ford Focus 1.5 TDCi Trend X – Dizel Otomatik Vites Toyota Avensis 1.6 Comfort – Benzin/LPG Düz Vites