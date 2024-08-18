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13 gün kaldı! Sıfır araçlarda iki haftalık kampanya bekleniyor ama sonra... Uzmanlar uyardı: Fiyatlar yüzde 10-15 artabilir

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.08.2024 11:23
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Otomobil piyasasında özellikle de ikinci eldeki durgunluk devam ediyor. Bunun en büyük sebebiyse araç almak isteyenlerin tercihlerini sıfırdan yana kullanması. Güvenlik paketinin zorunlu olmasına 13 gün kaldı ve ellerindeki araçları bitirmek isteyen galeriler de ay sonundan sonra satamayacak araçları için kampanyalarını hızlandırdı. Ay sonuna kadar büyük kampanyalar beklenirken, uzmanlar Eylül'den sonra hem sıfır hem de ikinci elde fiyatların yüzde 10-15 aratabileceğini söylüyor.

13 gün kaldı! Sıfır araçlarda iki haftalık kampanya bekleniyor ama sonra... Uzmanlar uyardı: Fiyatlar yüzde 10-15 artabilir

Güvenlik paketinin zorunlu olmasına sayılı günler kaldı, sıfır otomobilde kampanyalar hızlandı. 31 Ağustos'tan itibaren sıfır araçlar artık kör nokta uyarı sistemleri, park sensörü, geri görüş kameraları gibi çarpışmayı, kazayı önleyici üst düzey donanımlarla satılmak zorunda.

Daha önce opsiyonel olan bu özelliklerin olmadığı aaraçlar artık satılamayacak.

13 GÜN KALDI!

Galerilerde ise halihazırda ise bu özelliklerin olmadığı otomobiller bulunuyor. Asında söz konusu düzenleme için son tarih 7 Temmuz'du. Ancak güvenlik paketi olmayan araçlar bayilerin ellerinde kalınca süre uzatıldı.

"SIFIR ARAÇLARDA İKİ HAFTA BÜYÜK KAMPANYALAR BEKLİYORUZ"

Galeri sahibi Halil Güçlü ATV Haber'e yaptığı açıklamada "12-13 güne girdik. Artık bu da bayilerin stoklarını eritmeleri için son fırsatlar olduğunu gösteriyor. Bu önümüzdeki iki hafta o yüzden sıfır araçlarda büyük kampanyalar bekliyoruz" dedi.

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İKİNCİ ELDE DE FİYATLAR DÜŞTÜ

Uzun bir süredir durgun seyreden ikinci el piyasası da sıfır araçlardaki kampanyalardan etkilendi. İkinci elde fiyatlar da düştü, galeriler indirime gitti.

"BU FIRSAT! FİYATLAR YÜZDE 10-15 YÜKSELEBİLİR"

Uzmanlar, zorunlu güvenlik paketi olan sıfır araçlar gelmeye başladıktan sonra hem sıfırı otomobillerin fiyatlarının yüzde 10-15 yükseleceğini hem de ikinci ele de belli oranda yansıyacağını söylüyor.

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Otocenter Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu da "Zorunlu güvenlik paketinde olmayan araçlar kampanyalı olarak satılmaya devam ediliyor. Araç almak isteyenlerin bu fırsat olan rakamlardan yararlanmalarını tavsiye ederim" dedi.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Otomobil otomobil fiyatları
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