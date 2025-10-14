FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

150 bin TL ödememek için sıralar oluşmaya başladı! 5 bin TL'ye yaptırıyorlar

Kış mevsimine kısa bir süre kala sanayide bakım sıraları oluşmaya başladı. Ustalar, kış bakımı yapılmayan araçlarda motor arızası yaşanabileceği ve bu arızaların tamiri için ise 150 bin TL’ye yakın masraf çıkabileceğini söyledi. Sanayide oto tamir ve bakımı yapan usta Adem Bodur "Kış bakım masrafları araca göre değişse de 5-6 bin TL civarında yapılabilir. Bu bakım yapılmazsa çok büyük masraflar da ortaya çıkabilir. Bugün bir motor arızası 100-150 bin TL’ye kadar çıkabilir" dedi.

150 bin TL ödememek için sıralar oluşmaya başladı! 5 bin TL'ye yaptırıyorlar

Binek otomobillerdeki büyük masrafların önüne geçmek düzenli bakımla mümkün olabiliyor. Uzmanlar, düzenli bakım yapılan araçların daha az arızalandığını ifade ederken, bakımsız kullanılan araçlarda ise büyük masraflar meydana gelebiliyor. Samsun’da sanayide oto tamiri işiyle uğraşan ustalar kış bakımının önemine değinerek, bakım yapılmayan araçlarda motor arızası yaşanabileceğine dikkat çekti.

150 bin TL ödememek için sıralar oluşmaya başladı! 5 bin TL ye yaptırıyorlar 1

"MOTORUN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN KIŞ BAKIMI ŞART"

Yıllardır sanayide oto tamir ve bakımı yapan usta Adem Bodur, "Kış bakımı çok önemli bir konu. Aracın hem yakıt tüketimini hem de ömrünü etkiler. Motorun ömrünü uzatmak için de kış bakımı şart. Bakımlı araçların kış bakımı kolay ancak bakımsız arabaların kış bakımları zahmetli. Bakımsız araçların motorlarında aşınma meydana gelebilir. Kış bakım masrafları araca göre değişse de 5-6 bin TL civarında yapılabilir. Bu bakım yapılmazsa çok büyük masraflar da ortaya çıkabilir. Bugün bir motor arızası 100-150 bin TL’ye kadar çıkabilir. Bir nevi kış bakımı yaptırılarak 140 bin TL güvence altına alınabilir" dedi.

150 bin TL ödememek için sıralar oluşmaya başladı! 5 bin TL ye yaptırıyorlar 2

"YAZ-KIŞ ARAÇLARIN ANTİFRİZLE KULLANILMASI GEREKİYOR"

Usta Murat Küçük ise antifrizin motor için çok önemli olduğunu ve yaz-kış demeden her mevsim kullanılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

150 bin TL ödememek için sıralar oluşmaya başladı! 5 bin TL ye yaptırıyorlar 3

Küçük, "Bakımsız araçlar motor arızasına kadar hasar alabilir. Hortum patlar, tekleme yapar ve birçok sorun meydana gelebilir. Şu anda biz 7-10 bin TL arasında tam bakım yapıyoruz. Bir motor tamiri ise 100-150 bin TL arasında değişiyor. Kışın kar lastiğinin kullanılmaması kaporta zararlarını meydana getiriyor. Yağ bakımı düzgün yapılmadıysa o da sıkıntı oluşturuyor" dedi.

150 bin TL ödememek için sıralar oluşmaya başladı! 5 bin TL ye yaptırıyorlar 4

Küçük "Antifriz kullanımı da çok önemli. Aracın aktarma bağlantılarında kesinlikle pas olmaması gerekiyor. Radyatörde pas olmaması gerekiyor. Pas olursa ve antifriz kullanılmazsa radyatör patlayabilir. Yaz aylarında antifriz kullanmama gibi bir alışkanlık var. Tamamen yanlış bir uygulama. Yaz-kış araçlarda antifriz kesinlikle olmalı" diye konuştu. (İHA)

150 bin TL ödememek için sıralar oluşmaya başladı! 5 bin TL ye yaptırıyorlar 5Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli promosyon ödemelerinde güncel rakamlarEmekli promosyon ödemelerinde güncel rakamlar
Sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı! Sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı!

Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil araba bakım fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.