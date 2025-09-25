FİNANS

168 yıllık Alman otomotiv devi iflas etti! Her 3 araçtan 1'inde var, 11 fabrikası ile sektör lideriydi

Küresel ölçekte yaşanan mali zorluklar hem küçük ölçekli hem de büyük firmaların sonunun gelmesine neden oluyor. Türkiye'den ve dünyadan birçok konkordato ve iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak ise 168 yıllık Alman otomotiv devi iflas bayrağını çekti. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Otomotiv kilit sistemi konusunda uzmanlaşmış ve 1857'den beri hizmet veren Kiekert, Wuppertal Bölge Mahkemesine iflas başvurusunda bulunduğu belirtildi. Düsseldorf yakınlarında Arnold Kiekert tarafından kurulan firma, 11 fabrikasında 4 bin 500 kişiye istihdam sağlıyordu. Alman tedarikçinin kilit sistemleri, dünya çapında her üç araçtan birine monte ediliyordu.

168 yıllık Alman otomotiv devi iflas etti! Her 3 araçtan 1 inde var, 11 fabrikası ile sektör lideriydi 1

YÜZDE 5 ARTTI

Alman basınında yer alan habere göre, sigorta şirketi Atradius'un verilerine göre, Almanya'da büyük şirket iflaslarının sayısı yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 207 ile rekor seviyeye ulaştı.

168 yıllık Alman otomotiv devi iflas etti! Her 3 araçtan 1 inde var, 11 fabrikası ile sektör lideriydi 2

EN BÜYÜK PAY: OTOMOTİV TEDARİKÇİLERİNİN

Yıllık geliri 10 milyon avronun üzerinde olan söz konusu şirketler arasında otomotiv tedarikçilerinin 29 büyük iflasla en büyük paya sahip olması dikkati çekti.

168 yıllık Alman otomotiv devi iflas etti! Her 3 araçtan 1 inde var, 11 fabrikası ile sektör lideriydi 3

6 AYDA 12 BİN ŞİRKET İFLAS ETTİ

Bu arada, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ise ülkede ocak-haziran döneminde toplamda 12 bin şirket iflas etti. İflaslarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış yaşandı.

