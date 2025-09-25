168 yıllık Alman otomotiv devi iflas etti! Her 3 araçtan 1'inde var, 11 fabrikası ile sektör lideriydi

Otomotiv kilit sistemi konusunda uzmanlaşmış ve 1857'den beri hizmet veren Kiekert, Wuppertal Bölge Mahkemesine iflas başvurusunda bulunduğu belirtildi. Düsseldorf yakınlarında Arnold Kiekert tarafından kurulan firma, 11 fabrikasında 4 bin 500 kişiye istihdam sağlıyordu. Alman tedarikçinin kilit sistemleri, dünya çapında her üç araçtan birine monte ediliyordu.
Alman basınında yer alan habere göre, sigorta şirketi Atradius'un verilerine göre, Almanya'da büyük şirket iflaslarının sayısı yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 207 ile rekor seviyeye ulaştı.
Yıllık geliri 10 milyon avronun üzerinde olan söz konusu şirketler arasında otomotiv tedarikçilerinin 29 büyük iflasla en büyük paya sahip olması dikkati çekti.
Bu arada, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ise ülkede ocak-haziran döneminde toplamda 12 bin şirket iflas etti. İflaslarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış yaşandı.
