2 milyon TL'nin altındaki otomatik vitesli sıfır otomobiller belli oldu!

Otomobil sürücüleri artık manuel vitesli araçları tercih etmiyor. Geçtiğimiz yıl piyasanın neredeyse tamamı otomatik vites araçlardan oluşmuştu. Manuel viteses olan talep azalırken 2 milyon TL'nin altındaki otomotik vitesli araçlar merak ediliyor.
Sıfır otomotik vitesli araç almak isteyenler markaların 2 milyon TL'nin altındaki modellerini incelemeye başladı. Peki 2026 yılında Türkiye’de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobiller hangileri? Bazı markalar henüz 2026 modelleri satışa çıkarmadığı için hala 2025 modeller listelerinde yer alıyor.
İşte markaların fiyat listesinde yer alan 2025-2026 model ve 2 milyon TL altında satılan tüm otomatik vitesli otomobiller...
Fengon 500 1.5 Benzinli Premium A/T – 1.550.000 TL
E5 Trend 1.5 T Benzinli A/T (Comfort) – 1.960.000 TL
Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street – 1.699.900 TL
Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban – 1.739.900 TL
Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge – 1.789.900 TL
Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT Traction Street – 1.679.900 TL
Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT Traction Limited – 1.949.900 TL
ATTO 2 130 kW Boost – 1.575.000 TL
ATTO 2 130 kW Comfort – 1.680.000 TL
DOLPHIN 150 kW Comfort – 1.749.000 TL
DOLPHIN 150 kW Design – 1.889.000 TL
Puma Titanium 1.0 EcoBoost 125 PS – 1.897.100 TL
Puma Gen-E Premium – 1.937.000 TL
Jazz 1.5 Hibrit Otomatik – 1.880.000 TL
i20 1.0 T-GDI 90 PS Jump DCT – 1.532.000 TL
i20 1.0 T-GDI 90 PS Style DCT – 1.713.000 TL
i20 1.0 T-GDI 90 PS Elite DCT – 1.819.000 TL
i30 1.5 T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT – 1.893.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Jump DCT – 1.657.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Style DCT – 1.808.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Elite DCT – 1.977.000 TL
Inster Dynamic 71.1 kW (Elektrik) – 1.453.000 TL
Inster Advance 84.5 kW (Elektrik) – 1.682.000 TL
Inster Cross Advance 84.5 kW (Elektrik) – 1.733.000 TL
Yeni Stonic 1.0L 100 PS DCT – 1.999.000 TL
XCeed 1.0L 115 PS DCT Mild Hibrit – 1.790.000 TL
Juke 1.0 DIG-T 115 PS Tekna – 1.716.400 TL
Corsa 1.2 100 HP AT8 Edition – 1.749.000 TL
Corsa 1.2 100 HP AT8 Edition GS – 1.824.000 TL
Corsa Hybrid 1.2 110 HP e-DCT6 Edition – 1.833.000 TL
Corsa Hybrid 1.2 110 HP e-DCT6 GS – 1.998.000 TL
Frontera Elektrik 44 kWh GS – 1.838.000 TL
Frontera Elektrik 54 kWh Uzun Menzil GS – 1.950.000 TL
E-208 GT 100 kW (Elektrik) – 1.999.500 TL
Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HP – 1.625.000 TL
Duster Evolution Turbo TCe EDC 145 HP – 1.860.000 TL
Duster Techno Turbo TCe EDC 145 HP – 1.905.000 TL
Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1.599.000 TL
Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR – 1.719.000 TL
Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1.689.000 TL
Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR – 1.799.000 TL
Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.759.900 TL
Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.785.900 TL
Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.900.400 TL
Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S – 1.989.500 TL
(Ocak ayı fiyatı: 1.650.000 TL)
Kaynak: Türkiye gazetesi
