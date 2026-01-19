2 milyon TL'nin altındaki otomatik vitesli sıfır otomobiller belli oldu!

Otomobil sürücüleri artık manuel vitesli araçları tercih etmiyor. Geçtiğimiz yıl piyasanın neredeyse tamamı otomatik vites araçlardan oluşmuştu. Manuel viteses olan talep azalırken 2 milyon TL'nin altındaki otomotik vitesli araçlar merak ediliyor.

Sıfır otomotik vitesli araç almak isteyenler markaların 2 milyon TL'nin altındaki modellerini incelemeye başladı. Peki 2026 yılında Türkiye’de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobiller hangileri? Bazı markalar henüz 2026 modelleri satışa çıkarmadığı için hala 2025 modeller listelerinde yer alıyor.

İşte markaların fiyat listesinde yer alan 2025-2026 model ve 2 milyon TL altında satılan tüm otomatik vitesli otomobiller...

DFSK

Fengon 500 1.5 Benzinli Premium A/T – 1.550.000 TL

E5 Trend 1.5 T Benzinli A/T (Comfort) – 1.960.000 TL

FIAT

Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street – 1.699.900 TL

Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban – 1.739.900 TL

Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge – 1.789.900 TL

Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT Traction Street – 1.679.900 TL

Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT Traction Limited – 1.949.900 TL



BYD

ATTO 2 130 kW Boost – 1.575.000 TL

ATTO 2 130 kW Comfort – 1.680.000 TL

DOLPHIN 150 kW Comfort – 1.749.000 TL

DOLPHIN 150 kW Design – 1.889.000 TL

FORD

Puma Titanium 1.0 EcoBoost 125 PS – 1.897.100 TL

Puma Gen-E Premium – 1.937.000 TL

HONDA

Jazz 1.5 Hibrit Otomatik – 1.880.000 TL

HYUNDAI

i20 1.0 T-GDI 90 PS Jump DCT – 1.532.000 TL

i20 1.0 T-GDI 90 PS Style DCT – 1.713.000 TL

i20 1.0 T-GDI 90 PS Elite DCT – 1.819.000 TL

i30 1.5 T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT – 1.893.000 TL

Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Jump DCT – 1.657.000 TL

Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Style DCT – 1.808.000 TL

Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Elite DCT – 1.977.000 TL

Inster Dynamic 71.1 kW (Elektrik) – 1.453.000 TL

Inster Advance 84.5 kW (Elektrik) – 1.682.000 TL

Inster Cross Advance 84.5 kW (Elektrik) – 1.733.000 TL

KIA

Yeni Stonic 1.0L 100 PS DCT – 1.999.000 TL

XCeed 1.0L 115 PS DCT Mild Hibrit – 1.790.000 TL

NISSAN

Juke 1.0 DIG-T 115 PS Tekna – 1.716.400 TL

OPEL

Corsa 1.2 100 HP AT8 Edition – 1.749.000 TL

Corsa 1.2 100 HP AT8 Edition GS – 1.824.000 TL

Corsa Hybrid 1.2 110 HP e-DCT6 Edition – 1.833.000 TL

Corsa Hybrid 1.2 110 HP e-DCT6 GS – 1.998.000 TL

Frontera Elektrik 44 kWh GS – 1.838.000 TL

Frontera Elektrik 54 kWh Uzun Menzil GS – 1.950.000 TL

PEUGEOT

E-208 GT 100 kW (Elektrik) – 1.999.500 TL

RENAULT

Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HP – 1.625.000 TL

Duster Evolution Turbo TCe EDC 145 HP – 1.860.000 TL

Duster Techno Turbo TCe EDC 145 HP – 1.905.000 TL

SEAT

Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1.599.000 TL

Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR – 1.719.000 TL

Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1.689.000 TL

Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR – 1.799.000 TL

SKODA

Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.759.900 TL

Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.785.900 TL

Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.900.400 TL

TOYOTA

Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S – 1.989.500 TL

(Ocak ayı fiyatı: 1.650.000 TL)

