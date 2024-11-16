20 milyon dolar hurdaya döndü! Yediemin otoparkındaki arabalar satışa çıkıyor!

Araç sahibi olmak isteyen ama yüksek araba fiyatları nedeniyle hayalini dahi kuramayanlar için 9. Yargı Paketi ile bazı ihtimallerin önü açıldı. Yediemin otoparkında kaderine terk edilen araçlar için Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'nda önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, yediemin otoparkında bekleyen araçların satışı kolaylaştırıldı.

Yargı Paketi ile trafikten men edilen ve 6 ay boyunca sahipleri tarafından teslim alınmayan araçlar, satılabilecek. Satıştan gelen para ile aracın haciz, MTV borcu ve cezalar ödenecek ve kalan para da aracın eski sahibine teslim edilecek.

5 YIL BOYUNCA EMANETTE BEKLEYECEK!

Aracın eski sahibine ulaşılamazsa kalan para 5 yıl boyunca emanet bir şekilde bankada duracak. 5 yılın sonunda aracın eski sahibi parayı almak için herhangi bir başvuru yapmazsa tutar Hazine'ye devredilecek.

Show Haber'e konuşan Ankara Otoparkçılar Derneği Başkanı Rasim Uluç, konu ile ilgili Açıklamalarda bulundu. Uluç, "Satış esnasında gelen herhangi bir rehin ipotek gibi durumlarda satış düşüyordu ve bu araç otoparklarda çürüyordu. 9. Yargı Paketi ile bu tamamen aşılmış oldu" dedi.

BİR SERVET OTOPARKTA BEKLİYOR

Yedieminlerde toplamda 2 milyon araç var. Bu da yaklaşık olarak 20 milyon dolar bir servetin araba mezarlığında kalması anlamına geliyor. Hurdaya dönmüş araçlara alıcı çıkmazsa makine-kimya endüstirisine kilo ile satılacak.

Uluç araçların makine-kimya endüstrisine satılmasının çok iyi olduğunu belirterek, ""Makine-kimya enddüstrisi için yurtdışından hurda araç ithal ediyoruz. Hurda ithalatı azalmış olacak" sözlerini kullandı.