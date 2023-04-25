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  4. 20 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep! 15 bin TL veriliyordu: İkinci el otomobilde yeniden…

20 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep! 15 bin TL veriliyordu: İkinci el otomobilde yeniden…

25.04.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MASFED Genel Başkanı Erkoç, ticari araçlara yönelik ÖTV muafiyeti kararını değerlendirdi. “Bu kararla ticari olarak çalışan araçlar yenilenir, bu sayede trafikte can ve mal güvenliği de sağlanmış olur" diyen Erkoç ikinci el otomobillerde hurda indiriminin yeniden gündeme getirilmesini de talep etti.

20 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep! 15 bin TL veriliyordu: İkinci el otomobilde yeniden…

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ticari araçlar yenilenirken ÖTV ödenmemesi kararına ilişkin, "Bu kararla ticari olarak çalışan araçlar yenilenir, bu sayede trafikte can ve mal güvenliği de sağlanmış olur." ifadesini kullandı.

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Erkoç, yazılı açıklamasında, söz konusu müjdenin sektör ve vatandaşlar adına önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Kararı çok önemsediklerine işaret eden Erkoç, "Ticari çalışan araçlar ÖTV sebebiyle yenilenemiyordu ve bu araçlar trafikte olduğu için can güvenliği sıkıntısı vardı. Bu kararla ticari olarak çalışan araçlar yenilenir, bu sayede trafikte can ve mal güvenliği de sağlanmış olur. Bu uygulamayı belli dönemlerde tekrarlamakta fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

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HURDA İNDİRİMİ TALEBİ

Erkoç, 20 yaş üzerindeki araçların trafikte çok ciddi tehlike arz ettiğine de dikkati çekerek, bunların çoğunun sigortasının bulunmadığının altını çizdi. Araç fiyatları çok yükseldiği için hurda araçların değerinin çok düşük gerçekleştiğini belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız değiştiremediği için trafiğe çıkmaya devam ediyor. Bununla ilgili de hurda teşviki düzenlemesi yapılması faydalı olacak. Trafikte tehlikeli halde yürüyen ikinci el otomobiller temizlenecektir. Yeni otomobillerin trafiğe girmesiyle can ve mal güvenliği sağlanacağı gibi çevre kirliliği de azalacaktır."

EN SON UYGULAMA 2019’DA

2019 yılında eski aracını hurdaya ayıranlar için 15 bin TL’ye kadar hurda teşviki veriliyordu. Ancak teşvik bitince hurdaya ayırma işine de ilgi bitti. Ancak hurda araç teşvikinin devam ettirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri bulunurluk sorunu ve yükselen otomobil fiyatları olduğu dile getiriliyor.


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ikinci el otomobil

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