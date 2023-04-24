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Elden para alma, stokçuluk… Şimdi de ‘takas’ şartı! 1 Temmuz’da bitiyordu: Fırsatçı bayilerin ikinci el otomobilde yeni oyunu

24.04.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobilde yaşanan bulunurluk sorunu, fiyatların her geçen gün daha da artması vatandaşları ikinci el otomobile yönlendirmişti. Ancak bazı fırsatçı bayiler yeniden iş başına geçti. İkinci el otomobilde daha fazla kâr etmek isteyen bazı bayilerde yeni trendin ‘takas’ şartı olduğu öne sürüldü. Ticaret Bakanlığı’nın ise daha önce getirdiği 6+6 kuralının Temmuz ayından itibaren yıl sonuna kadar uzatılması öngörülüyor.

Elden para alma, stokçuluk… Şimdi de ‘takas’ şartı! 1 Temmuz’da bitiyordu: Fırsatçı bayilerin ikinci el otomobilde yeni oyunu

Kur, faiz ve enflasyon üçgeninde tüketiciler yatırım aracı olarak otomobili tercih etmeye devam ederken, yılın ilk iki ayında bir önceki yıla göre ikinci el araba satışları ortalama yüzde 69 artış gösterdi. Fiyatlar ise yılın başından bu ya yüzde artmış durumda. Sektör temsilcileri ikinci el otomobilde yaz aylarına kadar yüzde 20’lik bir zam daha bekliyor. Bu kapsamda özellikle 1 Temmuz öne çıkıyor.

İkinci el arabaya yüzde 20’lik zam kapıda! İkinci el arabaya yüzde 20’lik zam kapıda!
Sıfır otomobilde ‘euro’ zammı kapıda! Sıfır otomobilde ‘euro’ zammı kapıda!

1 TEMMUZ’DA SONA ERİYOR

Bilindiği üzere 1 Temmuz 2023’ten önce ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6000 km geçmedikçe ne doğrudan ne de dolaylı yoldan yapamayacak. Temmuz ayına kısa bir süre kala otomotiv piyasasındaki yüksek talep karşısında arzın yetersiz kalması, “fırsatçı” bayilerin iştahını kabartmaya devam ediyor.

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İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARINI BÖYLE ARTIRACAKLAR

Aksesuar bahanesiyle sıfır araçları liste fiyatlarının üzerinde satan, araçları stokta tutan ya da elden para alan bu bayilerde yeni trend takas şartlı satış. Aracını takasa vermeyene sıfır araç satışı da yapmayan bu bayilerin, tüketicinin ikinci el aracını değerinin altında alarak buradan da kar etmeye çalıştığı öne sürülüyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı’nın ise Temmuz’dan itibaren 6+6 kuralını yıl sonuna kadar uzatması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el otomobil

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