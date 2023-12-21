200 bin liralık indirimin karşılığı 432 bin TL! Sıfır otomobilde fiyatlar düşerken o gerçeği Bakan Bolat açıkladı: '600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı'

Türkiye’de otomotiv sektörü zor günler geçirdi. Alıcılar sıfır araç bulamadığını dile getiriyordu. Fiyatlar da liste fiyatlarının çok üzerine yükselmişti. Gelinen noktada ise sıfır araçlar hem rahatlıkla bulunabiliyor hem de markalar indirim yapıyor. İndirim miktarı ise 50 ila 450 bin lira arasında değişiyor.

ÖTV, KDV DERKEN İNDİRİM 430 BİN LİRAYI AŞTI

Konuya ilişkin Habertürk’e konuşan otomobil galericileri, “Bakanlığımız firmalara 6 ay 6 bin kilometre sınırı şartı getirdi. Liste fiyatlarımız ne ise onun üzerine çıkamama şartı da getirildi. Distrübütörler Temmuz sonuna bakarak yıl sonunun daha hızlı geçeceğini düşündü ve araç siparişi geçtiler. Fakat şu an için alınan önlemlerle arabaların fiyatları geri geldi. Bir arabada distribütor 200 bin TL indirim yaptığı zaman ÖTV ve KDV ile birlikte bu indirim 432 bin liraya çıkıyor.

“İKİNCİ EL ARABALARDA FİYATLAR EN DİPTE”

Bu indirimlerin alıcıları sıfır otomobile yönlendirdiğinin altını çizen sektör temsilcileri, dolayısıyla ikinci el arabaya ilginin azaldığını kaydediyor. Bir başka sektör temsilcisi ise, “İkinci el araçlarda da bu indirimlerin etkisi görüldü. Şu anda bu araçların da fiyatları en dipte. Dolayısıyla vatandaş araç almak istiyorsa şu an bence tam zamanı” dedi.

600 BİN ARAÇ ORTAYA ÇIKTI!

Araç fiyatları düşerken Ticaret Bakanı fiyatların düşmesindeki sebebi açıkladı. "600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı birden ve piyasa büyük ölçüde düzeldi, fiyatlar düştü” diyen Bakan Bolat, “Aynı süreci emlak sektöründe de gördük çünkü emlakta sahte kimliklerle fiyat şişirme amaçlı ilan vermeyi cezalandırdık" dedi.

Bolat, otomotiv ve emlak sektöründe yaşanan düşüşlerin devam edeceğini belirterek, "Bu yıl bizim fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv ve emlak sektörlerindeki denetimlerimiz sonucunda toplamda 567 milyon lira ceza kesildi. Bu cezalar ödeniyor, takır takır tahsil ediliyor" dedi.







