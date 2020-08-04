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2020 Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba hangisi? En uygun sıfır arabaların fiyat listesi!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 04.08.2020 07:26 | Son Güncelleme

Kamu bankalarının bazı markalardan taşıt kredisi desteğini çekmesinin ardından Ağustos'ta en ucuz sıfır km arabayı almak isteyen vatandaşlar araba fiyatlarını incelemeye başladı. Özellikle kamu bankalarının taşıt kredisi desteği vermediği otomotiv markaların Ağustos en uygun sıfır otomobilleri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Kredi desteği alamadıkları en ekonomik sıfır arabaların Ağustos ayı fiyatlarını araştırdık. İşte 2020 Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları!

2020 Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba hangisi? En uygun sıfır arabaların fiyat listesi!

Haziran ayı ile başlayan normalleşme sürecinde kurumsal bankalar birçok marka araç için taşıt kredisi desteği vermişti. Geçtiğimiz haftalarda kurumsal bankaların bu desteğini birçok markadan çekmesinin ardından Ağustos en ucuz sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar 2020 Ağustos en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı. Peki 2020 Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları ve Ağustos ayı ikinci el araba fiyatları nasıl? İşte 2020 Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!

2020 AĞUSTOS EN UCUZ SIFIR ARABA LİSTESİ ARAŞTIRMALARI BAŞLADI

İkinci el otomobillerin fiyatlarının bir anda artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yöneldi. Özellikle taşıt kredisiyle sıfır km araçlara sunulan kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Ağustos en uygun sıfır otomobillerden bankalar düşük faizli kredi desteğini çekmeden arabalarını almak istiyor. Pandemide bankaların hem taşıt kredisinde hem de konut kredisinde ekonomiyi canlandırmak için vatandaşa sunduğu düşük faizli kredilerin başlamasıyla piyasa hareketlendi. Özellikle koronavirüsten etkilenmemek için otobüs, metro gibi toplu taşımaları kullanmak istemeyen vatandaşlar kendi arabalarını almak istiyor. Taşıt kredilerinde cazip indirimlerin olması ve bu indirimlerin en ucuz sıfır arabalara da uygulanması vatandaşı araba almaya teşvik ediyor.

AĞUSTOS AYI SIFIR ARABA FİYATLARI LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından dolayı otomotiv şirketleri sıfır arabaların üretimine uzun bir süre ara vermişti. Sıfır arabalar üretilmeyince vatandaşlar ikinci el arabalara yönelmişti ve ikinci el araba fırsatçılarına da gün doğmuştu. Bir anda ikinci el arabaların fiyatlarının yükselmesi vatandaşları sıfır araba almaya itmişti. 2020 yılında sıfır araçlar için ÖTV indirimi de bekleyen vatandaşlar özellikle ÖTV indiriminin gelmesini çok istiyor. Ağustos ayında sıfır otomobil listesini inceleyen vatandaşlar ÖTV oranının yüksek olmasından dolayı da adım atamıyor. Peki Ağustos ayı sıfır araç fiyatları ya da Ağustos ayı en ucuz sıfır araba fiyatları nasıl olacak? Bazı otomotiv firmaları resmi web siteleri üzerinden Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatlarını açıklamaya başladı.

AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI NASIL OLACAK, ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Otomobillerde ÖTV indirimi gelecek mi sorusu vatandaşların en çok aradığı sorulardan birisi oldu. Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2020 ÖTV indirimi gelecek mi sorusuna cevap vermişti...
Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada 2020 yılı için ÖTV indirimi beklemediklerini söyleyerek "Bu doğru bir enformasyon değil" demişti.
Daha sonra Şahsuvaroğlu 2020 ÖTV indirimi gelecek açıklamalarını yapanların amaçlarının ne olduklarını bilmediklerini asla ÖTV indirimi beklemediklerini belirtmişlerdi.
Şahsuvaroğlu ÖTV indirimi gelecek mi sorusuna ise; "Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz." demişti.

2020 AĞUSTOS AYI EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!

İşte Türkiye'de satış yapan markaların Ağustos ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri aşağıda... Bu markaların en ucuz modeli dikkate alınarak liste hazırlanmıştır. Bugüne kadar açıklanan Ağustos fiyatları aşağıdadır. Diğer modellerin fiyatları geldikçe güncelleme yapılacaktır.

HONDA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Civic Sedan1.6L Dream 2020 Ağustos ayı fiyatı 197.600

Honda Civic HB 1.5L Sport 2020 Ağustos ayı fiyatı 209.400

Honda Civic Type R GT 2020 Ağustos ayı fiyatı 500.000

Yeni CR-V 1.5 L Elegance 2020 Ağustos ayı fiyatı 314.000

Yeni HR-V 1.5L Exculusive 2020 Ağustos ayı fiyatı 256.00

DACİA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 2020 Ağustos ayı fiyatı 145.100

Stepway Turbo 90 bg Easy-R 2020 Ağustos ayı fiyatı 127.100

Ambiance Turbo 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 118.400

Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg - 5 Koltuklu 2020 Ağustos ayı fiyatı 169.700

Ambiance 1.5 dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 126.900

Ambiance 1.5 Bmue dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 112.900

JAGUAR 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Jaguar F-Type Coupe 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.118.347

Jaguar XF Prestige 2020 Ağustos ayı fiyatı 969.905

Jaguar XE R-Dynamic S 2020 Ağustos ayı fiyatı767.859

Jaguar I-Pace S 2020 Ağustos ayı fiyatı 781.352

LAND ROVER 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

VOGUE 2.0 PHEV404 2020 Ağustos ayı fiyatı 2.222.385

VOGUE 2.0 PHEV404 2020 Ağustos ayı fiyatı 2.307.946

S 2.0 D150 2020 Ağustos ayı fiyatı 700.584

S 2.0 D180 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.007.139

SE 2.0 D150 2020 Ağustos ayı fiyatı 824.556

SE 2.0 D240 2020 Ağustos ayı fiyatı 987.429

SE 2.0 P 300 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.342.041

S 2.0 D240 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.097.730

RENAULT 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 121.000

Clio Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 110.900

Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 115.400

Megane HB Touch 1.3 Tce EDC 140 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 200.900

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 164.500

Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC 2020 Ağustos ayı fiyatı 267.900

Talisman Touch 1.3 TCe EDC 160 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 292.900

Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 115.250

Cargo Maxi Joy 1.5 Blue dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 132.900

5+1 Multix Grand Confort 6 m3 2.0 Energy dCi 145 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 208.900

L1H1 8 m3 150 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 182.100

L2 - Tek Kabin Aİ TT 145 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 186.100

SEAT 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP Style 2020 Ağustos ayı fiyatı 166.000

LEON 1.0 EcoTSI 115 HP S&S Style 2020 Ağustos ayı fiyatı 170.000

ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence 2020 Ağustos ayı fiyatı 202.000

ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG S&S Xcellence 2020 Ağustos ayı fiyatı 278.000

SKODA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

1.0 TSI 115 PS DSG Elite 2020 Ağustos ayı fiyatı 189.900

1.5 TSI ACT 150 PS Comfort 2020 Ağustos ayı fiyatı 208.900

1.0 TSI 115 PS DSG Premium 2020 Ağustos ayı fiyatı 209.900

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 2020 Ağustos ayı fiyatı 264.900

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite 2020 Ağustos ayı fiyatı 275.900

SUZUKİ 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Vitara 1.4 GL 4x2 AT (Tek Renk) 2020 Ağustos ayı fiyatı 199.900

Jimny 1.5 GLX 4X4 AT (Tek Renk) 2020 Ağustos ayı fiyatı 284.900

Swift 1.2 GL AT (Tek Renk) 2020 Ağustos ayı fiyatı 158.900

TOYOTA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Corolla 1.6 Vision 2020 Ağustos ayı fiyatı 161.800

YENİ COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream Multidrive S 2020 Ağustos ayı fiyatı 197.800

Corolla Hybrid Dream E-CVT 2020 Ağustos ayı fiyatı 219.200

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Dream E-CVT 2020 Ağustos ayı fiyatı 231.300

CHR Hybrid 4x2 Flame E-CVT 2020 Ağustos ayı fiyatı 224.850

CHR 1.2 Turbo 4x2 Flame 2020 Ağustos ayı fiyatı 192.250

2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT RAV 4 2020 Ağustos ayı fiyatı 401.850

Hilux 2.4L 4x2 Adventure A/T 2020 Ağustos ayı fiyatı 231.850

Land Cruiser Prado 2019 MY Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 177HP 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.319.000

DİĞER MARKALARIN AĞUSTOS AYI FİYATLARI GÜNCELLENDİKÇE EKLENECEKTİR

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