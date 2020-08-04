2020 Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba hangisi? En uygun sıfır arabaların fiyat listesi!

Haziran ayı ile başlayan normalleşme sürecinde kurumsal bankalar birçok marka araç için taşıt kredisi desteği vermişti. Geçtiğimiz haftalarda kurumsal bankaların bu desteğini birçok markadan çekmesinin ardından Ağustos en ucuz sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar 2020 Ağustos en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı. Peki 2020 Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları ve Ağustos ayı ikinci el araba fiyatları nasıl? İşte 2020 Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!

2020 AĞUSTOS EN UCUZ SIFIR ARABA LİSTESİ ARAŞTIRMALARI BAŞLADI

İkinci el otomobillerin fiyatlarının bir anda artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yöneldi. Özellikle taşıt kredisiyle sıfır km araçlara sunulan kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Ağustos en uygun sıfır otomobillerden bankalar düşük faizli kredi desteğini çekmeden arabalarını almak istiyor. Pandemide bankaların hem taşıt kredisinde hem de konut kredisinde ekonomiyi canlandırmak için vatandaşa sunduğu düşük faizli kredilerin başlamasıyla piyasa hareketlendi. Özellikle koronavirüsten etkilenmemek için otobüs, metro gibi toplu taşımaları kullanmak istemeyen vatandaşlar kendi arabalarını almak istiyor. Taşıt kredilerinde cazip indirimlerin olması ve bu indirimlerin en ucuz sıfır arabalara da uygulanması vatandaşı araba almaya teşvik ediyor.