2020 Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba hangisi? En uygun sıfır arabaların fiyat listesi!

Haziran ayı ile başlayan normalleşme sürecinde kurumsal bankalar birçok marka araç için taşıt kredisi desteği vermişti. Geçtiğimiz haftalarda kurumsal bankaların bu desteğini birçok markadan çekmesinin ardından Ağustos en ucuz sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar 2020 Ağustos en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı. Peki 2020 Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları ve Ağustos ayı ikinci el araba fiyatları nasıl? İşte 2020 Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!
İkinci el otomobillerin fiyatlarının bir anda artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yöneldi. Özellikle taşıt kredisiyle sıfır km araçlara sunulan kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Ağustos en uygun sıfır otomobillerden bankalar düşük faizli kredi desteğini çekmeden arabalarını almak istiyor. Pandemide bankaların hem taşıt kredisinde hem de konut kredisinde ekonomiyi canlandırmak için vatandaşa sunduğu düşük faizli kredilerin başlamasıyla piyasa hareketlendi. Özellikle koronavirüsten etkilenmemek için otobüs, metro gibi toplu taşımaları kullanmak istemeyen vatandaşlar kendi arabalarını almak istiyor. Taşıt kredilerinde cazip indirimlerin olması ve bu indirimlerin en ucuz sıfır arabalara da uygulanması vatandaşı araba almaya teşvik ediyor.
Bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından dolayı otomotiv şirketleri sıfır arabaların üretimine uzun bir süre ara vermişti. Sıfır arabalar üretilmeyince vatandaşlar ikinci el arabalara yönelmişti ve ikinci el araba fırsatçılarına da gün doğmuştu. Bir anda ikinci el arabaların fiyatlarının yükselmesi vatandaşları sıfır araba almaya itmişti. 2020 yılında sıfır araçlar için ÖTV indirimi de bekleyen vatandaşlar özellikle ÖTV indiriminin gelmesini çok istiyor. Ağustos ayında sıfır otomobil listesini inceleyen vatandaşlar ÖTV oranının yüksek olmasından dolayı da adım atamıyor. Peki Ağustos ayı sıfır araç fiyatları ya da Ağustos ayı en ucuz sıfır araba fiyatları nasıl olacak? Bazı otomotiv firmaları resmi web siteleri üzerinden Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatlarını açıklamaya başladı.
Otomobillerde ÖTV indirimi gelecek mi sorusu vatandaşların en çok aradığı sorulardan birisi oldu. Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2020 ÖTV indirimi gelecek mi sorusuna cevap vermişti...
Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada 2020 yılı için ÖTV indirimi beklemediklerini söyleyerek "Bu doğru bir enformasyon değil" demişti.
Daha sonra Şahsuvaroğlu 2020 ÖTV indirimi gelecek açıklamalarını yapanların amaçlarının ne olduklarını bilmediklerini asla ÖTV indirimi beklemediklerini belirtmişlerdi.
Şahsuvaroğlu ÖTV indirimi gelecek mi sorusuna ise; "Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz." demişti.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların Ağustos ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri aşağıda... Bu markaların en ucuz modeli dikkate alınarak liste hazırlanmıştır. Bugüne kadar açıklanan Ağustos fiyatları aşağıdadır. Diğer modellerin fiyatları geldikçe güncelleme yapılacaktır.
Civic Sedan1.6L Dream 2020 Ağustos ayı fiyatı 197.600
Honda Civic HB 1.5L Sport 2020 Ağustos ayı fiyatı 209.400
Honda Civic Type R GT 2020 Ağustos ayı fiyatı 500.000
Yeni CR-V 1.5 L Elegance 2020 Ağustos ayı fiyatı 314.000
Yeni HR-V 1.5L Exculusive 2020 Ağustos ayı fiyatı 256.00
Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 2020 Ağustos ayı fiyatı 145.100
Stepway Turbo 90 bg Easy-R 2020 Ağustos ayı fiyatı 127.100
Ambiance Turbo 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 118.400
Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg - 5 Koltuklu 2020 Ağustos ayı fiyatı 169.700
Ambiance 1.5 dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 126.900
Ambiance 1.5 Bmue dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 112.900
Jaguar F-Type Coupe 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.118.347
Jaguar XF Prestige 2020 Ağustos ayı fiyatı 969.905
Jaguar XE R-Dynamic S 2020 Ağustos ayı fiyatı767.859
Jaguar I-Pace S 2020 Ağustos ayı fiyatı 781.352
VOGUE 2.0 PHEV404 2020 Ağustos ayı fiyatı 2.222.385
VOGUE 2.0 PHEV404 2020 Ağustos ayı fiyatı 2.307.946
S 2.0 D150 2020 Ağustos ayı fiyatı 700.584
S 2.0 D180 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.007.139
SE 2.0 D150 2020 Ağustos ayı fiyatı 824.556
SE 2.0 D240 2020 Ağustos ayı fiyatı 987.429
SE 2.0 P 300 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.342.041
S 2.0 D240 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.097.730
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 121.000
Clio Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 110.900
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 115.400
Megane HB Touch 1.3 Tce EDC 140 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 200.900
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 164.500
Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC 2020 Ağustos ayı fiyatı 267.900
Talisman Touch 1.3 TCe EDC 160 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 292.900
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 115.250
Cargo Maxi Joy 1.5 Blue dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 132.900
5+1 Multix Grand Confort 6 m3 2.0 Energy dCi 145 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 208.900
L1H1 8 m3 150 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 182.100
L2 - Tek Kabin Aİ TT 145 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 186.100
IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP Style 2020 Ağustos ayı fiyatı 166.000
LEON 1.0 EcoTSI 115 HP S&S Style 2020 Ağustos ayı fiyatı 170.000
ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence 2020 Ağustos ayı fiyatı 202.000
ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG S&S Xcellence 2020 Ağustos ayı fiyatı 278.000
1.0 TSI 115 PS DSG Elite 2020 Ağustos ayı fiyatı 189.900
1.5 TSI ACT 150 PS Comfort 2020 Ağustos ayı fiyatı 208.900
1.0 TSI 115 PS DSG Premium 2020 Ağustos ayı fiyatı 209.900
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 2020 Ağustos ayı fiyatı 264.900
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite 2020 Ağustos ayı fiyatı 275.900
Vitara 1.4 GL 4x2 AT (Tek Renk) 2020 Ağustos ayı fiyatı 199.900
Jimny 1.5 GLX 4X4 AT (Tek Renk) 2020 Ağustos ayı fiyatı 284.900
Swift 1.2 GL AT (Tek Renk) 2020 Ağustos ayı fiyatı 158.900
Corolla 1.6 Vision 2020 Ağustos ayı fiyatı 161.800
YENİ COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream Multidrive S 2020 Ağustos ayı fiyatı 197.800
Corolla Hybrid Dream E-CVT 2020 Ağustos ayı fiyatı 219.200
Toyota Corolla Hatchback Hybrid Dream E-CVT 2020 Ağustos ayı fiyatı 231.300
CHR Hybrid 4x2 Flame E-CVT 2020 Ağustos ayı fiyatı 224.850
CHR 1.2 Turbo 4x2 Flame 2020 Ağustos ayı fiyatı 192.250
2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT RAV 4 2020 Ağustos ayı fiyatı 401.850
Hilux 2.4L 4x2 Adventure A/T 2020 Ağustos ayı fiyatı 231.850
Land Cruiser Prado 2019 MY Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 177HP 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.319.000
DİĞER MARKALARIN AĞUSTOS AYI FİYATLARI GÜNCELLENDİKÇE EKLENECEKTİR
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