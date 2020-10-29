2020 Boyasız göçük düzeltme fiyatları... Dolu göçük düzeltme tamiri ne kadar, kaç TL'ye yapılıyor?

Sonbaharın gelişinin iyice hissedildiği şu günlerde ceviz büyüklüğünde yağan dolular vatandaşların araçlarında düzeltilmesi gereken hasarlar bıraktı. Son zamanlarda Türkiye'de sık sık görülen dolu yağışlarının küresel ısınmayla birlikte arttığı öngörülüyor. Dışarıda aracı olan ve dolu yağışından aracında göçük meydana gelen vatandaşlar, 2020 boyasız göçük düzeltme fiyatlarını araştırmaya başladı. Ceviz büyüklüğünde yağan kaynaklı dışarıdaki vatandaşlar kendilerini korururken zor anlar yaşadı, aracı olanlar ise hem kendilerini hem de araçlarını nasıl koruyacağını düşünmeye başladı... Peki boyasız göçük fiyatları ne kadar?

2020 BOYASIZ GÖÇÜK FİYATLARI NE KADAR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre son zamanlarda yağışlar artacak. Yağışlarla birlikte etkili olan dolu yağışlarının ise vatandaşlara zararı oldukça çok olacak. Ceviz büyüklüğünde yağan dolular, dışarıda kalan aracın camlarıyla birlikte üst ve ön bölgelerinde de hasar oluşmasına neden oluyor. Boyasız göçük tamiri yaptırmak isteyen vatandaşlar, dolu göçük düzeltme tamiri ne kadar araştırması yapıyor. Sağanak yağışların devam edecek olması aracını dışarda bırakan ve kapalı otoparkı olmayan vatandaşları zor durumda bırakıyor. Otomobili dışarıda kalan vatandaşlar, "Dolu göçük düzeltme tamiri ne kadar" sorusunu sormaya başladı.