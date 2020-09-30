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2020 Boyasız göçük düzeltme fiyatları nasıl? Dolu göçük düzeltme tamiri ne kadar, kaç TL'ye yapılıyor?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 30.09.2020 10:14 | Son Güncelleme

Son zamanlarda Türkiye'de etkili olan dolu yağışı nedeniyle araçlarda oluşan boyasız göçük ve dolu hasarı nasıl düzeltilir ve fiyatları nasıldır merak ediliyor. Ceviz büyüklüğünde yağarak dışarıda kalan vatandaşların araçlarına zarar veren dolu yağışından etkilenen araçların sahipleri, 2020 boyasız göçük düzeltme fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki dolu göçük düzeltme tamiri ne kadar, kaç TL'ye yapılıyor?

2020 Boyasız göçük düzeltme fiyatları nasıl? Dolu göçük düzeltme tamiri ne kadar, kaç TL'ye yapılıyor?

Sonbaharın gelişinin iyice hissedildiği şu günlerde ceviz büyüklüğünde yağan dolular vatandaşların araçlarında düzeltilmesi gereken hasarlar bıraktı. Son zamanlarda Türkiye'de sık sık görülen dolu yağışlarının küresel ısınmayla birlikte arttığı öngörülüyor. Dışarıda aracı olan ve dolu yağışından aracında göçük meydana gelen vatandaşlar, 2020 boyasız göçük düzeltme fiyatlarını araştırmaya başladı. Ceviz büyüklüğünde yağan kaynaklı dışarıdaki vatandaşlar kendilerini korururken zor anlar yaşadı, aracı olanlar ise hem kendilerini hem de araçlarını nasıl koruyacağını düşünmeye başladı. Peki boyasız göçük fiyatları ne kadar?

KASKO DOLU HASARINI KARŞILAR MI, DOLU HASARI ARACIN DEĞERİNİ DÜŞÜRÜR MÜ?

2020 BOYASIZ GÖÇÜK FİYATLARI NE KADAR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre son zamanlarda yağışlar artacak. Yağışlarla birlikte etkili olan dolu yağışlarının ise vatandaşlara zararı oldukça çok olacak. Ceviz büyüklüğünde yağan dolular, dışarıda kalan aracın camlarıyla birlikte üst ve ön bölgelerinde de hasar oluşmasına neden oluyor. Boyasız göçük tamiri yaptırmak isteyen vatandaşlar, dolu göçük düzeltme tamiri ne kadar araştırması yapıyor. Sağanak yağışların devam edecek olması aracını dışarda bırakan ve kapalı otoparkı olmayan vatandaşları zor durumda bırakıyor. Otomobili dışarıda kalan vatandaşlar, "Dolu göçük düzeltme tamiri ne kadar" sorusunu sormaya başladı.

Kasko dolu hasarını karşılar mı? Dolu hasarı aracın değerini ne kadar düşürür? Boyasız göçük düzeltme nedir?Kasko dolu hasarını karşılar mı? Dolu hasarı aracın değerini ne kadar düşürür? Boyasız göçük düzeltme nedir?

DOLU GÖÇÜK ONARMA TAMİRİ NE KADAR?

Araçlarda doğal afetlerden dolayı meydana gelen dolu göçük tamiri ya da düzeltme işlemi her şehirde farklı fiyatlarla karşımıza çıkabilir. Dolu göçük düzeltme fiyatı olarak aşağıda açıkladığımız fiyatlar ortalama baza alınarak verilen fiyatlardır.

Araçlarda meydana gelen dolu hasarında; küçük dolu tanesinin ezikleri 10 ila 15 TL arasında değişim gösterirken, orta boyutta bulunanan dolu eziklerinin tanesi ise 15-25 TL aralığında yapılmaktadır. Dolu hasarında büyük eziklerin tanesi ise 25-35 TL aralığında işleme alınmaktadır.

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