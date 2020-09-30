Kasko dolu hasarını karşılar mı? Dolu hasarı aracın değerini ne kadar düşürür? Boyasız göçük düzeltme nedir?

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte havalar değişti ve doluyla birlikte yağmurlar da yağmaya başladı. Araçları dışarıda olan ve dolu gibi doğal afetlerden zarar gören vatandaşlar, kasko dolu göçük hasarını karşılar mı araştırmaya başladı. Zorunlu trafik sigortası olan kişilere arabanızın karşılaştığı doğal afet hasarını karşılamadığını belirtelim. Zorunlu trafik sigortasına ek olarak alınan kaskoda ise dolu teminatı yer alıyorsa, dolu hasarları sigorta şirketi tarafından ödeniyor.
Doğal afetlerden birisi olan dolu hasarları, kasko teminatları içinde yer almaktadır. Kasko anlaşmasını yapan sigorta şirketleri dolu hasarı sonrasında arabalarda olacak zararlar kaskonun bozulmayacağını ifade ediyor. Kasko dolu hasarını öder mi merak eden vatandaşlara, eğer araç kasko sigortanız var ise doğal afetler yani dolu sonucu oluşan zararlarda dolu hasarı kaskoyu bozmuyor. Fakat doğal afet sonucu arabanızın onarılması durumunda tramer bilgisi kaydına bilgi işleniyor. Tramer bilgisi kaydında dolu hasarı onarımı diye açıklanıyor. Peki dolu hasarı arabanın değerini düşürür mü?
Doğal afetler sonucunda oluşan dolu yağışı gibi otomobilin kaporta bölümünde oluşan göçükler küçük ve boya ihtiyaç olmayacak ve düzeltilecek durumda olurlar. Peki boyasız göçük düzeltme nedir, boyasız göçük düzeltme sonrası aracın değeri düşer mi? Araçta oluşan bu tarz hasarların düzeltilmesi için, boyaya zarar vermeden özel el aletleri kullanılarak işlem yapılıyor. Yapılan bu uygulama sayesinde, otomobilin geleneksel yöntemlerle (kaporta ve boya) onarım işleminin yapılmama nedeni ile orijinalliği en az seviyede korunmuş olur, bu nedenle ikinci el araba satışı yaparken bu arabalar için değer düşüklüğü olmayacaktır. Özellikle son zamanlarda ülke genelince sıkça karşılaşılan doğal afetler ve dolu yağışlarından dolayı araçlarda oluşan hasarların ve göçüklerin onarılması için en doğru teknik ve teknolojik yöntemler uygulanmaya başlandı.