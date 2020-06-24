FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. 2020 ÖTV indirimi sıfır araçlarda olacak mı? ÖTV indirimi gelecek mi?

2020 ÖTV indirimi sıfır araçlarda olacak mı? ÖTV indirimi gelecek mi?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 23.06.2020 19:19 | Son Güncelleme

Kredi faiz oranlarını düşüren bankalardan dolayı araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Sosyal medya ve internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşların en çok merak ettiği iki şey; “sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı, 2020’de ÖTV indirimi gelecek mi” soruları oldu. Peki 2020’de ÖTV indirimi gelecek mi? İşte son dakika ÖTV indirimi haberimiz..

2020 ÖTV indirimi sıfır araçlarda olacak mı? ÖTV indirimi gelecek mi?

Vatandaşların merak etiği 2020 ÖTV indirimi konusuna Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu’ndan yanıt geldi. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada 2020 yılı için ÖTV indirimi beklemediklerini söyleyerek "Bu doğru bir enformasyon değil" dedi. Peki, 2020 yılında ÖTV indirimi gelecek mi? Eğer ÖTV indirimi gelirse sıfır araçlar ÖTV indiriminden yararlanacak mı?

Bankalar kredi faiz oranlarını düşürdü soru geldi; 2020 ÖTV indirimi ne zaman gelecek?

Kredi faiz oranlarını düşüren bankaların 2. El otomobil ve yerli üretim alacak vatandaşlara sunduğu finansman fırsatlarından dolayı otomotiv pazarları hareketlendi. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu konuya ilişkin açıklama yaparak vatandaşların merakını giderdi.

OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu: 2020 yılı içerisinde ÖTV indirimi beklemiyoruz!

Şahsuvaroğlu, "Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz." dedi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik. Dolayısıyla yapanların eline, emeğine sağlık. Bunlar sektörü ve bizleri motive eder ve işleri hızlıca toparlarız diye ümit ediyorum." dedi.

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçireceğini açıkladı.

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak.

Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

"Faizlerin düşük olarak devam etmesi sıfır araçta hareketi sağlayacaktır"

OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, "taşıt kredisi" kampanyasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sıfır araçlardaki faiz kampanyasının devam ettirilmesini sektör adına oldukça olumlu karşıladıklarını belirten Şahsuvaroğlu, "Sıfır taşıtta yüzde 0,49 faiz oranıyla finansman imkanı 30 Haziran'da bitecekti. Bu destek devam ettirildi. Bu umut verici bir şey. Sonuçta faizlerin düşmesi, düşük olarak devam etmesi sıfır araçta hareketi sağlayacaktır. Çünkü sıfır araçta bir süre üretimlere ara verildiği için ve ithalat da yurt dışı fabrikalardan dolayı durduğu için sonuçta bir miktar araç satılmadı." dedi.

İkinci el araç satışlarının ise ocak-nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 yükseldiğini ancak sadece nisan ayında yüzde 46'ya yakın düştüğünü ifade ederek, "Nisan ayında da sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğunu varsayarsak özellikle ikinci elde sunulan taşıt kredisi kampanyası ciddi manada sektörün önünü açar, sektörün işine gelir. Özellikle aracını değiştirmek isteyen ve ya kendine araç almak isteyen orta ölçekli işletmeler için de çok faydalı bir durum." değerlendirmesinde bulundu.
"İkinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik"

Şahsuvaroğlu, taşıt kredisi paketinin ikinci el satışları da olumlu etkileyeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Otomotivde böyle bir faiz oranı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekten olmadı. Yüzde 0,89 çok uygun bir faiz oranı. Ben daha önce sıfır araç için şöyle bir ifade kullanmıştım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir faiz oranı yok. Bugün de varan 2, Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik. Dolayısıyla yapanların eline, emeğine sağlık. Bunlar sektörü ve bizleri motive eder ve işleri hızlıca toparlarız diye ümit ediyorum."

Bu desteğin piyasayı hareketlendireceğini dile getiren Şahsuvaroğlu, pazarın geçen hafta itibarıyla yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını ve finansman kolaylığının da sektörü ciddi önünü açacağını söyledi.

"Araç bulunurluğunda 15 Haziran'dan sonra çok sıkıntı yaşamayız"

Murat Şahsuvaroğlu, sıfır araç tedariğindeki son duruma ilişkin ise şunları kaydetti:
"Araç bulunurluğunda 15 Haziran'dan sonra çok sıkıntı yaşamayız. Şu anda fabrikalar üretime başladı. Yerli üreticiler ve yurt dışındaki fabrikalar da üretime başladı. Bir miktar sıkıntı olabilir belki haziran ayı başlarında. Çünkü Avrupalı üretici önce kendi pazarını beslemenin, büyütmenin derdinde olur. Ondan sonra Türkiye'ye araç gönderir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı
İkinci el araç alacaklar dikkat!İkinci el araç alacaklar dikkat!
Emekli maaşına bu durumlarda haciz...Emekli maaşına bu durumlarda haciz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Otobüs yolculuğunda yeni dönem

Otobüs yolculuğunda yeni dönem

2020'nin en çok satan otomobil modelleri belli oldu

2020'nin en çok satan otomobil modelleri belli oldu

12 bin liraya aldı, 90 bin liraya yeniledi!

12 bin liraya aldı, 90 bin liraya yeniledi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte en ucuz sıfır otomobiller

İşte en ucuz sıfır otomobiller

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar ne olacak?

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar ne olacak?

ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Fiyat yarı yarıya düşüyor...

ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Fiyat yarı yarıya düşüyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir

İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir

12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi! 'Artık paha biçilemez'

12 bin liraya aldı, 90 bin liraya yeniledi!

İkinci el araç alacaklar dikkat! Emsal niteliğinde karar

İkinci el araç alacaklar dikkat!

İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Tuzağa düşmemek için...

İkinci el araç almak isteyenler dikkat! Tuzağa düşmemek için...

BMW 6 bin kişiyi işten çıkaracak

6 bin kişiyi işten çıkaracak

Türkiye’de 'Yılın Otomobili' belli oldu

Türkiye’de 'Yılın Otomobili' belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.