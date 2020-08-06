2020 Temmuz ayında en çok satan arabalar listesi! Geçen ay hangi otomobiller en çok sattı? İşte en çok satan otomobiller!

Otomotiv Distribütörleri Derneği Temmuz ayında en çok satılan arabaların listesini açıkladı. Temmuz ayında en çok satış yapılan otomobil markası 12263 adet satışla Fiat oldu. Koronavirüs nedeniyle kapalı olan otomobil firmalarının tekrar üretime başlaması ve taşıt kredisi faiz oranlarının kampanyaları ile otomobil satışlarında normalleşmeye gidilmişti. Peki en çok tercih edilen otomobiller hangisi oldu? İşte 2020 Temmuz ayında en çok satılan arabalar listesi!

En çok satan arabalar hangisi?

Otomobil firmalarının koronavirüsten dolayı ara verdiği üretime tekrar başlamasının ardından otomobil satışları tekrar canlanmaya başladı. Koronavirüs salgını ile Haziran ayında normalleşme sürecine başlayan bankaların taşıt kredisinde cazip fırsatlar sunması, otomobil alma eğilimini artırmıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında otomotiv piyasası biraz olsun canlanarak 69 bin 427 otomobil otomobil satışı gerçekleştirildi. Yeni otomobil almak isteyen vatandaşlar en çok satılan otomobil hangisi merak ediyor. Temmuz ayı otomobil satış rakamlarının açıklanmasıyla 2020 Temmuz ayından en çok hangi arabalar satıldı, en çok tercih edilen otomobiller listesi araştırılıyor.