2020 Temmuz ayında en çok satan arabalar listesi! Geçen ay hangi otomobiller en çok sattı? İşte en çok satan otomobiller!

Otomotiv Distribütörleri Derneği Temmuz ayında en çok satılan arabaların listesini açıkladı. Temmuz ayında en çok satış yapılan otomobil markası 12263 adet satışla Fiat oldu. Koronavirüs nedeniyle kapalı olan otomobil firmalarının tekrar üretime başlaması ve taşıt kredisi faiz oranlarının kampanyaları ile otomobil satışlarında normalleşmeye gidilmişti. Peki en çok tercih edilen otomobiller hangisi oldu? İşte 2020 Temmuz ayında en çok satılan arabalar listesi!
Otomobil firmalarının koronavirüsten dolayı ara verdiği üretime tekrar başlamasının ardından otomobil satışları tekrar canlanmaya başladı. Koronavirüs salgını ile Haziran ayında normalleşme sürecine başlayan bankaların taşıt kredisinde cazip fırsatlar sunması, otomobil alma eğilimini artırmıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında otomotiv piyasası biraz olsun canlanarak 69 bin 427 otomobil otomobil satışı gerçekleştirildi. Yeni otomobil almak isteyen vatandaşlar en çok satılan otomobil hangisi merak ediyor. Temmuz ayı otomobil satış rakamlarının açıklanmasıyla 2020 Temmuz ayından en çok hangi arabalar satıldı, en çok tercih edilen otomobiller listesi araştırılıyor.
Otomotiv Distribütörleri Derneği satışların istatistiklerini ortaya çıkardı. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre işte markalara göre en çok satılan otomobiller listesi.
Citroen Temmuz ayında 1698 adet satıldı.
Subaru Temmuz ayında 83 adet satıldı.
Mercedes Temmuz ayında 1257 adet satıldı.
BMW Temmuz ayında 1412 adet satıldı.
Ferrari Temmuz ayında 2 adet satıldı.
Audi Temmuz ayında 4076 adet satıldı.
Skoda Temmuz ayında 2599 adet satıldı.
Volkswagen Temmuz ayında 4589 adet satıldı.
Toyota Temmuz ayında 3170 adet satıldı.
Fiat Temmuz ayında 12263 adet satıldı.
Renault Temmuz ayında 11189 adet satıldı.
Honda Temmuz ayında 2201 adet satıldı.
Alfa Romeo Temmuz ayında 8 adet satıldı.
Dacia Temmuz ayında 4282 adet satıldı.
Seat Temmuz ayında 1567 adet satıldı.
Porshce Temmuz ayında 42 adet satıldı.
Nissan Temmuz ayında 770 adet satıldı.
Peugeot Temmuz ayında 2929 adet satıldı.
Opel Temmuz ayında 4233 adet satıldı.
Ford Temmuz ayında 3444 adet satıldı.
Hyundai Temmuz ayında 3115 adet satıldı.
Aston Martin Temmuz ayında 1 adet satıldı.
Ssangyong Temmuz ayında 1 adet satıldı.
Suzuki Temmuz ayında 275 adet satıldı.
Mitsubishi Temmuz ayında 273 adet satıldı.
Smart Temmuz ayında 2 adet satıldı.
Volvo Temmuz ayında 1545 adet satıldı.
Jeep Temmuz ayında 713 adet satıldı.
KIA Temmuz ayında 1379 adet satıldı.
Land Rover Temmuz ayında 134 adet satıldı.
Lexus Temmuz ayında 22 adet satıldı.
Mazda Temmuz ayında 20 adet satıldı.
Mini Temmuz ayında 37 adet satıldı.
Maserati Temmuz ayında 6 adet satıldı.
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