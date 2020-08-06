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2020 Temmuz ayında en çok satan arabalar listesi! Geçen ay hangi otomobiller en çok sattı? İşte en çok satan otomobiller!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.08.2020 10:44 | Son Güncelleme

Otomotiv Distribütörleri Derneği başkanı Temmuz ayında en çok satan otomobil markalarının listesini açıkladı. Taşıt kredisi için verilen düşük faiz oranları devam ederken en çok hangi otomobilin satıldığı merak edildi. Otomotiv Distribütörleri Derneği Temmuz ayında en çok satılan arabaların listesini açıkladı. Temmuz ayında en çok satış yapılan otomobil markası 12263 adet satışla Fiat oldu.2020 Temmuz ayından en çok hangi arabalar satıldı, en çok tercih edilen otomobiller listesi araştırılıyor.

2020 Temmuz ayında en çok satan arabalar listesi! Geçen ay hangi otomobiller en çok sattı? İşte en çok satan otomobiller!

Otomotiv Distribütörleri Derneği Temmuz ayında en çok satılan arabaların listesini açıkladı. Temmuz ayında en çok satış yapılan otomobil markası 12263 adet satışla Fiat oldu. Koronavirüs nedeniyle kapalı olan otomobil firmalarının tekrar üretime başlaması ve taşıt kredisi faiz oranlarının kampanyaları ile otomobil satışlarında normalleşmeye gidilmişti. Peki en çok tercih edilen otomobiller hangisi oldu? İşte 2020 Temmuz ayında en çok satılan arabalar listesi!

En çok satan arabalar hangisi?

Otomobil firmalarının koronavirüsten dolayı ara verdiği üretime tekrar başlamasının ardından otomobil satışları tekrar canlanmaya başladı. Koronavirüs salgını ile Haziran ayında normalleşme sürecine başlayan bankaların taşıt kredisinde cazip fırsatlar sunması, otomobil alma eğilimini artırmıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında otomotiv piyasası biraz olsun canlanarak 69 bin 427 otomobil otomobil satışı gerçekleştirildi. Yeni otomobil almak isteyen vatandaşlar en çok satılan otomobil hangisi merak ediyor. Temmuz ayı otomobil satış rakamlarının açıklanmasıyla 2020 Temmuz ayından en çok hangi arabalar satıldı, en çok tercih edilen otomobiller listesi araştırılıyor.

Temmuz 2020 en çok satılan otomobiller listesi!

Otomotiv Distribütörleri Derneği satışların istatistiklerini ortaya çıkardı. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre işte markalara göre en çok satılan otomobiller listesi.

citroen

Citroen Temmuz ayında 1698 adet satıldı.

saburu

Subaru Temmuz ayında 83 adet satıldı.

mersedes benz

Mercedes Temmuz ayında 1257 adet satıldı.

bmw

BMW Temmuz ayında 1412 adet satıldı.

ferrari

Ferrari Temmuz ayında 2 adet satıldı.

audi logo

Audi Temmuz ayında 4076 adet satıldı.

skodaa

Skoda Temmuz ayında 2599 adet satıldı.

volkswagen

Volkswagen Temmuz ayında 4589 adet satıldı.

toyota logo

Toyota Temmuz ayında 3170 adet satıldı.

fiat logo

Fiat Temmuz ayında 12263 adet satıldı.

reneult logo

Renault Temmuz ayında 11189 adet satıldı.

honda

Honda Temmuz ayında 2201 adet satıldı.

alfa romeo

Alfa Romeo Temmuz ayında 8 adet satıldı.

dacia

Dacia Temmuz ayında 4282 adet satıldı.

seat

Seat Temmuz ayında 1567 adet satıldı.

porsche

Porshce Temmuz ayında 42 adet satıldı.

nissan

Nissan Temmuz ayında 770 adet satıldı.

peugeot

Peugeot Temmuz ayında 2929 adet satıldı.

opel

Opel Temmuz ayında 4233 adet satıldı.

ford

Ford Temmuz ayında 3444 adet satıldı.

hyundai

Hyundai Temmuz ayında 3115 adet satıldı.

aston martin

Aston Martin Temmuz ayında 1 adet satıldı.

Ssangyong

Ssangyong Temmuz ayında 1 adet satıldı.

suzuki

Suzuki Temmuz ayında 275 adet satıldı.

mıtsubıshı

Mitsubishi Temmuz ayında 273 adet satıldı.

smart

Smart Temmuz ayında 2 adet satıldı.

volvo

Volvo Temmuz ayında 1545 adet satıldı.

jeep

Jeep Temmuz ayında 713 adet satıldı.

kia

KIA Temmuz ayında 1379 adet satıldı.

land rover

Land Rover Temmuz ayında 134 adet satıldı.

leküs

Lexus Temmuz ayında 22 adet satıldı.

mazda

Mazda Temmuz ayında 20 adet satıldı.

mini

Mini Temmuz ayında 37 adet satıldı.

maserati

Maserati Temmuz ayında 6 adet satıldı.


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