260 bin TL altına kalmadı! Sıfır otomobil fiyat listesi yeniden güncellendi! En ucuz sıfır araç modelleri...

Sıfır otomobil fiyat listesi! 50 bin TL'ye varan zamlarla birlikte sıfır araç modelleri de zamlandı ve 260 bin TL altına araba kalmadı. Sıfır araç almak isteyenler, bütçelerine uygun aracı seçmek için fiyat listelerini sorguluyor. Markaların yaptığı duyuruların ardından Fiat, Renault, Citroen, Dacia, Honda gibi markaların araç fiyatları haberimizde...
265.900 TL
285.000 TL
299.900 TL
303.250 TL
311.000 TL
320.000 TL
335.000 TL
362.500 TL
368.000 TL
379.900 TL
379.900 TL
371.300 TL
381.900 TL
382.200 TL
388.800 TL
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