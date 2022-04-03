260 bin TL altına kalmadı! Sıfır otomobil fiyat listesi yeniden güncellendi! En ucuz sıfır araç modelleri...

Sıfır otomobil fiyat listesi! 50 bin TL'ye varan zamlarla birlikte sıfır araç modelleri de zamlandı ve 260 bin TL altına araba kalmadı. Sıfır araç almak isteyenler, bütçelerine uygun aracı seçmek için fiyat listelerini sorguluyor. Markaların yaptığı duyuruların ardından Fiat, Renault, Citroen, Dacia, Honda gibi markaların araç fiyatları haberimizde...

SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!

Fiat Egea 1.4 Fire Easy

265.900 TL

Hyundai i10 1.2 MPI Manuel

285.000 TL

Kia Picanto 1.0L Manuel

299.900 TL

Mitsubishi Space Star Otomatik

303.250 TL

Renault Clio 1.0 Sce Manuel

311.000 TL

Seat Ibiza 1.0 Evo Manuel

320.000 TL

Citroen C3 1.2 Puretech Manuel

335.000 TL

Peugeot 208 1.2 Manuel

362.500 TL

Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo

368.000 TL

Skoda Fabia 1.0 Manuel

379.900 TL

Opel Corsa 1.2 Manuel

379.900 TL

Volkswagen Polo 1.0 Manuel

371.300 TL

Toyota Corolla 1.5 Manuel

381.900 TL

Honda City 1.5L VTEC Otomatik

382.200 TL

Nissan Micra 1.0 Manuel

388.800 TL

