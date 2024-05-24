50 değil 100 değil 300 bin TL'ye kadar! Araç bayilerinde '7 Temmuz' telaşı! Otomobil almak isteyenler elinizi çabuk tutun!

Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II, 7 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek. 'Genel Güvenlik Yönetmeliği ile otomobil satışlarında yeni dönem başlayacak. Belirtilen güvenlik donanımlarına sahip olmayan araçlar 7 Temmuz’da itibaren satılamayacak. Karar sonrası araç bayilerinde '7 Temmuz' telaşı başladı. Bayilerdeki kampanyalarda indirim oranı yüzde 20'yi buldu. Sıfır araçlarda 300 bin TL'ye kadar indirim uygulayanlar bile var.

Otomobil markaları ellerindeki stokları eritebilmek için çeşitli kampanyalar başlattı. Fiyatlarda 300 bin liraya kadar düşüş söz konusu. ATV habere konuşan bir araç firmasının genel müdürü Deniz Altın, "Bayiler arasında müthiş bir rekabet var şu anda. 7 Temmuz'dan önce bütün araçların stoklardan satılması gerekiyor" dedi.

FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Temmuz ayında yürürlüğe girecek güvenlik donanımı zorunluluğu fiyatları dibe çekti. Otomotiv sektörü 7 Temmuz'a kilitlendi.

ARAÇLARDA OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Yeni dönemde araçta olması gereken özellikler şöyle sıralandı:

Acil durum frenleme sistemi

Sürücü yorgunluk sistemi

Kaza yeri kaydedici

Ani frende flaşör desteği

Akıllı hız yardımı

Geri görüş kamerası

Kör nokta uyarıcı sensörü

Yukarıdaki belirtilen donanımlara sahip olmayan sıfır araçlar Türkiye'de satılamayacak.

KAMPANYA YARIŞI BAŞLADI

Otomobil devleri stokları eritmek için kampanya yarışına girdi. Sıfır araçların fiyatları son dönemde yüzde 20'ye kadar düştü.

Sıfır araçlarda 100 bin ila 300 bin lira arasında indirim uygulanıyor. Bazı firmalar nakit indirimi bazı firmalar ise kredide faiz indirimi, takas imkanı sunuyor.

"KAMPANYALAR STOK SEVİYELERİYLE SINIRLI"

Kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin ise elini çabuk tutması gerekiyor. Altın, "Kampanyalar yeni başladı ama çok uzun süreceğini de düşünmüyorum. Stok seviyeleriyle sınırlı zaten. İşi takip eden müşterilerimiz hızlandı. Araç alımı yükseldi" diye konuştu.





