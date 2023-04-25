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600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak... ÖTV muafiyeti sonrası hangi araç ne kadar inecek? Uzman isim kalem kalem açıkladı

25.04.2023 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 19 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ÖTV muafiyeti müjdesi geldi. Bursa'da yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari aracını yenilemek isteyen esnaftan ÖTV alınmayacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası "Hangi araçta ne kadar indirim olacak?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken, uzman isim detayları paylaştı. Ortalama 600 bin TL'ye satılan bir otomobilin fiyatının yarı yarıya düşmesi beklenirken, esnafın cebine kalacak para dikkat çekti. İşte detaylar...

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak... ÖTV muafiyeti sonrası hangi araç ne kadar inecek? Uzman isim kalem kalem açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da yaptığı konuşmada ticari aracını yenilemek isteyen esnafın artık ÖTV ödemeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "Hangi araçta ne kadar indirim olacak? Otomobil fiyatları ne kadar düşecek?" sorularına yanıt aranmaya başladı.

ÖTV muafiyetinin genişlemesi kararı sonrası değerlendirmelerde bulunan gazeteci Faruk Erdem, ATV Haber'e yaptığı açıklamada otobüslerde ve kamyonlarda yüzde 1, minibüslerde yüzde 9 civarında bir ÖTV olduğunu hatırlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Söz konusu kararın piyasayı canlandıracağını savunan Erdem, esnafın aracını yenilerken cebinde kalacağı ortalama parayı da açıkladı.

Erdem, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

600 BİN TL'LİK OTOMOBİLDE 225 BİN ÖTV ÖDENMEYECEK"

"Otomobillere baktığınız zaman 1600 cc'ye kadar olan otomobillerde geçerli bir muafiyet. Burada yüzde 40-85 arası ÖTV görüyoruz. 600 bin TL'lik aracı almak isteyen esnaf, 225 bin 989 TL'lik ÖTV'yi ödemeyecek. Ayrıca KDV'de 50 bin 848 TL'lik bir para ödeyecek.

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"266 BİN TL CEBİNDE KALACAK"

Yani 600 bin TL'lik bir araç almak isteyen bir esnaf 333 bin 334 TL gibi bir rakam ödeyecek. 266 bin TL cebinde kalacak.

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Bu da hem piyasayı canlandıracak hem de araç parkının yenilenmesini sağlayacak."

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf Recep Tayyip Erdoğan ÖTV otomobil fiyatları

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