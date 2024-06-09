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'7 Temmuz' milat olacak, otomotivde fırsat: Kampanya üstüne kampanya yapıyorlar: Dikkat çeken indirimler!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.06.2024 08:21
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Otomotiv sektöründe son günlerde 7 Temmuz alarmı yaşanıyor. Bayiler ellerindeki araçları eritmek için peş peşe kampanyalara başladı. Sıfır araç almak isteyenler için dikkat çeken indirim fırsatı doğdu. İşte detaylar...

'7 Temmuz' milat olacak, otomotivde fırsat: Kampanya üstüne kampanya yapıyorlar: Dikkat çeken indirimler!

Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II, 7 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek. Belirtilen güvenlik donanımlarına sahip olmayan araçlar 7 Temmuz’da itibaren satılamayacak. Araç bayileri de ellerindeki stokları eritmek için çareyi indirimde buldu. İndirimler 200 bin TL'yi aştı.

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250 BİN LİRA İNDİRİM

7 Temmuz'dan itibaren sıfır otomobil satışında standart güvenlik donanımları artırılacak. Bu donanımlara uymayan araçlarda indirimler söz konusu. Sıfır araçların satışında zorunlu özelliklerin standartlara eklenmesi 7 Temmuz öncesi bazı modellerde fiyatları düşürdü. Atv Haber'de yer alana göre bazı araçlarda 250 bin TL'ye kadar indirim oldu.

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Avrupa Birliği standartları kapsamında Türkiye'de satılan araçlarda artık belli başlı özellikler zorunlu olacak.

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7 TEMMUZ'DAN İTİBAREN BU ÖZELLİKLER ZORUNLU

İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin 7 Temmuz'dan itibaren araçlarda olması gereken donanımları şöyle sıraladı:

-Akıllı hız yardımı
-Şerit takip asistanı
-Alkol kilidi hazırlığı
-Kaza veri kaydedicisi
-Kör nokta belirleme
-Yaya koruyan ön cam sistemi
-Acil durum frenleme asistanı
-Sürücü yorgunluk algılama sistemi
-Ani frende otomatik yanan flaşörşer
-Geri görüş kamerası
-Arka park mesafe sensörü

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KAMPANYA ÜSTÜNE KAMPANYA YAPIYORLAR

Bu özelliklere sahip olmayan araçlar için son satış tarihi 7 Temmuz. Bayiler elindeki araçları eritmek için kampanya üstüne kampanya yapıyor.

7 Temmuz sonrası zorunlu paketlerin eklenmesiyle sıfır araçlarda fiyatlar artabilir.

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BAKANLIKTAN ÇİN KARARI: YÜZDE 40 VERGİ GETİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yerli araçların satışını artırmak için son dönemlerde sayısı artan Çin'den gelen araçlara ilave yüzde 40 vergi getirildi.


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indirim bayi otomotiv
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