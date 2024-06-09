'7 Temmuz' milat olacak, otomotivde fırsat: Kampanya üstüne kampanya yapıyorlar: Dikkat çeken indirimler!

Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II, 7 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek. Belirtilen güvenlik donanımlarına sahip olmayan araçlar 7 Temmuz’da itibaren satılamayacak. Araç bayileri de ellerindeki stokları eritmek için çareyi indirimde buldu. İndirimler 200 bin TL'yi aştı.

250 BİN LİRA İNDİRİM

7 Temmuz'dan itibaren sıfır otomobil satışında standart güvenlik donanımları artırılacak. Bu donanımlara uymayan araçlarda indirimler söz konusu. Sıfır araçların satışında zorunlu özelliklerin standartlara eklenmesi 7 Temmuz öncesi bazı modellerde fiyatları düşürdü. Atv Haber'de yer alana göre bazı araçlarda 250 bin TL'ye kadar indirim oldu.

Avrupa Birliği standartları kapsamında Türkiye'de satılan araçlarda artık belli başlı özellikler zorunlu olacak.

7 TEMMUZ'DAN İTİBAREN BU ÖZELLİKLER ZORUNLU

İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin 7 Temmuz'dan itibaren araçlarda olması gereken donanımları şöyle sıraladı:

-Akıllı hız yardımı

-Şerit takip asistanı

-Alkol kilidi hazırlığı

-Kaza veri kaydedicisi

-Kör nokta belirleme

-Yaya koruyan ön cam sistemi

-Acil durum frenleme asistanı

-Sürücü yorgunluk algılama sistemi

-Ani frende otomatik yanan flaşörşer

-Geri görüş kamerası

-Arka park mesafe sensörü

KAMPANYA ÜSTÜNE KAMPANYA YAPIYORLAR

Bu özelliklere sahip olmayan araçlar için son satış tarihi 7 Temmuz. Bayiler elindeki araçları eritmek için kampanya üstüne kampanya yapıyor.

7 Temmuz sonrası zorunlu paketlerin eklenmesiyle sıfır araçlarda fiyatlar artabilir.

BAKANLIKTAN ÇİN KARARI: YÜZDE 40 VERGİ GETİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yerli araçların satışını artırmak için son dönemlerde sayısı artan Çin'den gelen araçlara ilave yüzde 40 vergi getirildi.







