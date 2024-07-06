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700 bin lira birden artabilir! Önce yarın sonra Pazartesi... Yepyeni dönem tüm dengeleri değiştirecek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.07.2024 07:46
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Sıfır otomobilde beklenen tarih geldi! Yarın ve Pazartesi günü yepyeni dönem: Otomotiv sektörü bu iki güne dikkat kesildi! Önce yarın AB’nin zorunlu hale getirdiği 'Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin (GSR) devreye alınacak. Ardından 8 Temmuz Pazartesi ise Çinli otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanmaya başlayacak.

700 bin lira birden artabilir! Önce yarın sonra Pazartesi... Yepyeni dönem tüm dengeleri değiştirecek

Otomobil pazarında dengeleri değiştirecek hamleler peş peşe geliyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan kararlar yarın ve Pazartesi günü peş peşe uygulanmaya başlayacak. Bir süredir zararına kampanyalı satış yapılmasına karşın atılacak bu yeni adımların sıfır otomobil fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

STOKLARDA ON BİNLERCE ARAÇ VAR

Herkesin beklediği o tarih geldi! 7 Temmuz’dan itibaren Avrupa Birliği'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği GSR uygulaması yarından itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren markalar ellerindeki GSR özelliği taşımayan otomobilleri, bir önceki yıl yaptığı toplam satışın yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde satabilecek. Sektör temsilcileri ise markaların elinde GSR özelliği taşımayan 50 binden fazla araç stoku olduğu belirtiliyor.

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ULUSAL TİP ONAYI İLE ÜRETİLENLER İÇİN 2 AYLIK EK SÜRE

Ancak geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla uygulamada kapsam esnetildi. Ulusal tip onayı ile üretilen araçlar için tarih 31 Ağustos’a ertelendi. Kara ithal otomobiller için geçerliliğini hala koruyor.

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ÇİN’DEN İTHAL ARAÇLARA YÜZDE 40 GÜMRÜK VERGİSİ

Bir diğer yeni uygulama ise 8 Temmuz Pazartesi gününden itibaren uygulanacak. Resmi Gazete’de 8 Haziran’da yayımlanan karar ile Çin'den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara yüzde 40 ilave vergi getirilmiş, en düşük gümrük vergisi de 7 bin dolar olarak belirlenmişti.

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İLK 5 AYDA 40 BİNE YAKIN SATIŞ

Türkiye’de satış yapan Çinli marka sayısı 10’u aşarken, bu markalar toplam pazardaki payını yüzde 10 seviyelerine yükseltti. En fazla satış ise yerli markaları da geride bırakan Chery’den geldi.

700 BİN LİRALIK ZAM BEKLENTİSİ

Böylece yüzde 10 mevcut verginin üzerine yüzde 40 ek gümrük vergisi ve KDV ile ÖTV de eklenince Çinli otomobillerde fiyat artışlarının 400-700 bin TL arasında olabileceği kaydedildi. Sektör temsilcileri bu durumda markaların Türkiye’ye yönelik üretim planlarını yeniden gözden geçirmelerine neden olabileceğini ifade ederken dün tam da bu yönde bir karar Resmi Gazete’den duyuruldu.

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YATIRIM YAPAN ÇİNLİ VERGİDEN MUAF OLACAK

Çinli otomobil markalarına Türkiye yatırımının kapısını açan karara göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli oto ithalatı, uygulanan söz konusu ek mali yükümlülükten muaf olacak. Yani Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutulacak.

OTOMOBİL PAZARINDA 2 YENİ KARAR ÖNCESİ SATIŞLAR HIZ KESMEDİ

Otomotiv pazarında Haziran ayında yıllık olarak gerileme olsa da satışların 100 bin barajını aştığı izlendi. 2023 yılı Haziran ayına göre yüzde 5,3 azalarak 106 bin 238 adet oldu. Satışları yürürlüğe girecek bu iki önemli karar tetikledi.

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6 AYDA SATIŞLAR 600 BİNE YAKLAŞTI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında artarak 577 bin 981 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 7,3 oranında artarak 462 bin 955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26 adet oldu.


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Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil
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