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7000 dolarlık ek vergiye 700 bin TL zam! 8 Temmuz trafiği: Kaparo verseniz bile fazla para ödeyebilirsiniz

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.06.2024 07:46
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Çin’den ithal araçlara getirilen yüzde 40’lık ek verginin otomobil piyasasına etkisini sektör temsilcileri açıkladı. En düşük model sıfır otomobile 300, en yüksek modele ise 700 bin TL zam geleceği konuşuluyor. 8 Temmuz’da uygulamaya girecek karar öncesi zamlara yakalanmak istemeyenler bayilere akın etti ama bu kez da araç bulamadı. Kaparo verenlerin teslim süreci 8 Temmuz sonrasına sarkarsa, onları daha büyük bir sürpriz bekliyor.

7000 dolarlık ek vergiye 700 bin TL zam! 8 Temmuz trafiği: Kaparo verseniz bile fazla para ödeyebilirsiniz

Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi getirileceğini açıkladı. Buna göre Türkiye pazarındaki payını yüzde 10’a taşıyan Çinli otomobil markalarının vergisi 8 Temmuz’dan itibaren yüzde 10’dan yüzde 50’ye çıkacak. Düzenleme ile en düşük gümrük vergisi de 7 bin dolar olarak belirlendi. Artışın yanında KDV ve ÖTV de eklenecek. Karar 8 Temmuz itibarıyla uygulanacak.

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EK VERGİ ÖNCESİ ARABA ALMAK İSTEYEN BAYİLERE KOŞTU

Bu karar araç almak ya da kısa sürede kâr etmek isteyenleri harekete geçirdi. Haberin duyulması sonrası Çinli markaların bayilerinde âdeta telefonlar kilitledi. Birçok kişi ek vergi gelmeden araç almak için bayilere koştu. Araç teslimatlarının 1 ayı bulduğu, bu nedenle Çinli otomobillerin karaborsaya düştüğü ifade edildi.
Öte yandan araç alımı için kaporasını yatırıp sırasını bekleyenlerin de zamlı tarifeden ödeme yapacağı belirtiliyor. Bu da birçok müşterinin alımlarını geri çekmesi anlamına geliyor. Bu konuyla ilgili de bayiler ile müşteriler arasında sorunlar yaşanmaya başladı.

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“OTOMOBİLLERE 300-700 BİN LİRA ARASINDA ZAM GELECEK”

Türkiye Gazetesi’ne konuşan bayi yetkilileri, “En düşük modele 300 bin en yüksek modele 700 bin lira arasında zam gelecek. 8 Temmuz’dan sonra fiyatların artacak olması satışları olumsuz etkileyecek. Ancak şimdi almak isteyenler ellerini çabuk tutuyor. Bugün araç alan 1 ay sonra minimum 100-200 bin lira kâr ile satabilir. Araç kontak çevirip ikinci ele düşse bile yine de ciddi kârlar elde edilebilir. Bu da yatırım yapmak isteyen ya da araba almak isteyenleri harekete geçirdi. Telefonlarımız susmuyor. Ancak sorun şu ki, bugünden yarına teslim edecek araba yok. Bazı bayilerin ellerinde var, onların satışı da kendi inisiyatiflerinde” diye konuştu.

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GALERİLER TOPLU ALIM İSTİYOR

En çok alım yapmak isteyenlerin galeriler olduğunu söyleyen yetkililer, “Özellikle toplu alım talepleri geliyor. ‘Elinizde ne kadar stok varsa alalım’ teklifleri var. Bugün 10 tane aracı bir anda bayiden çeken bir galerinin araç başı 300 bin lira kâr etse, 2 ayda 3 milyon TL kazanması anlamına geliyor” dedi.

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İKİNCİ ELDE FİYATLARI YÜZDE 30 ARTIRABİLİR

Çinli markalara gelen vergi artışı sonrası fiyatların artmasının ikinci el piyasasına da yansıması bekleniyor. Bugün 1 milyon 300 bin liralık bir sıfır Çinli modelin ikini el fiyatı 1 milyon lira civarında seyrediyor. Bu aracın fiyatının 1 milyon 800 bin liraya çıkması ile ikinci el fiyatlarının da yüzde 30 artması anlamına geliyor. Ancak Çinli markalara olan talebin araçların ucuz oluşundan kaynaklandığı düşünülürse, fiyatların artması sonrası alım talebinde de düşüş olacağı ifade ediliyor.

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KAPARO VEREN DE ZAMLI ALACAK

Yaşanan vergi artışında bir sorun da kaporasını ödeyip alım sırasını bekleyen müşteriler… Bayileri arayarak “aracımı zamlı mı alacağım?” sorusunu soran yüzlerce müşteri olduğu ifade ediliyor. Araç almak isteyenler kapora verilse dahi, şayet araç 8 Temmuz’dan sonra teslim edilecekse sırasını bekleyen müşteriler zamlı tarife üzerinden alım yapabilecek. Bu da müşteriler ile bayileri karşı karşıya getirmiş durumda. Bazı müşterilerin alımdan vazgeçtiği de söylentiler arasında…


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