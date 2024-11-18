8 milyon araca uygulanacak! İlk montajı yapıldı... UTTS için son tarih 31 Aralık

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergisini ödemeyenleri engellemek için çalışmalarına devam ediyor. Vergide kaçakçılığın tüm yollarını kapatan Bakanlık akaryakıt için de yeni adımlar atmıştı.

Vergi mükellefleri için zorunlu yerli ve milli sistem Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin ilk montajı bugün yapıldı. Usulsüz fatura kullanımının önüne geçmek ve vergi kaybını engellemek için bu sistem büyük bir önem taşıyor.

USULSÜZ FATURALARA SON!

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon taşıttan yaklaşık 8 milyonunda, mükellefler akaryakıt harcamalarını gider göstererek vergi indiriminden faydalanıyor. Yakıt alımı sırasında, plaka bilgilerinin istasyon görevlisi tarafından elle girilmesi usulsüz fatura oluşturulmasına imkan sağlarken, bu faturalardaki akaryakıt harcamalarının gider gösterilerek vergiden düşülmesi sebebiyle her yıl milyarlarca liralık vergi kaybı oluşuyor.

78 ŞİRKET 1000 NOKTADA

Turpak'tan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ülkede 78 şirketi 1000 noktada araçlara montaj yapmak üzere yetkilendirdi.

Bu kapsamda, Türkiye'deki ilk UTTS montajı Turpak tarafından gerçekleştirildi.

TTB YAKIT DEPOSUNUN YANINA MONTE EDİLİYOR

Taşıtların yakıt deposu yanına montajı yapılan Taşıt Tanıma Birimi (TTB), sahip olduğu özel teknoloji sayesinde söküldüğünde kullanılmaz hale geliyor.

Türkiye genelinde 8 milyon ticari araca uygulanması planlanan sistemle akaryakıt satışlarının dijital olarak kayıt altına alınması sağlanarak, sektördeki şeffaflığın artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi hedefleniyor.

31 ARALIK SON GÜN

TTB ve diğer ekipmanlar sayesinde, pompa yazar kasalara plaka bilgisi otomatik olarak iletilerek manuel girişler engellenecek.

Sistemle akaryakıt alımlarını gider olarak gösterebilecek ticari araç sahiplerinin, 31 Aralık'a kadar TTB montajını tamamlaması gerekiyor.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır