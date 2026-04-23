AB'de dönüşüm hızlandı! Elektrikli araç satışlarında rekor artış

Avrupa otomotiv sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği’nde (AB) bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48,9 arttı.

Artış, İran savaşı ve küresel enerji arzındaki aksaklıklar nedeniyle petrol fiyatlarının yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleşti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 20’Yİ AŞTI

Mart ayında elektrikli araçların toplam pazar içindeki payı yüzde 20’nin üzerine çıkarken, yılın ilk çeyreğinde bu oran yüzde 19,4 olarak kaydedildi. Bu oran, 2025’in aynı döneminde yüzde 15,2 seviyesindeydi.

ACEA raporuna göre bu yükselişte, Avrupa ülkelerinde devreye alınan yeni vergi avantajları ve teşvik programları etkili oldu.

HİBRİT ARAÇLAR LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Elektrikli araçlardaki güçlü büyümeye rağmen, hibrit elektrikli araçlar (HEV) pazarda liderliğini sürdürüyor. İlk çeyrekte hibrit araçların pazar payı yüzde 38,6 olurken, satışlar 1 milyon adedi aştı.

Şarj edilebilir hibrit araçların (PHEV) payı ise geçen yılki yüzde 7,6 seviyesinden yüzde 9,5’e yükseldi.

BENZİNLİ VE DİZEL ARAÇLAR GERİLİYOR

İçten yanmalı motorlu araçlar (ICEV) ise pazar payı kaybetmeye devam ediyor. Benzinli araçların payı geçen yılki yüzde 28,7 seviyesinden gerilerken, dizel araçların payı yüzde 7,7 seviyesine düştü.

TOPLAM SATIŞLAR ARTTI

ACEA verilerine göre, AB genelinde toplam otomobil satışları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi. Bu artışta da teşvik politikalarının etkili olduğu belirtildi.

“KADEMELİ DÖNÜŞÜM” VURGUSU

Raporda, elektrikli araçların hızlı yükselişine rağmen hibrit araçlara olan talebin güçlü kaldığına dikkat çekildi. Bu durumun, Avrupa’da farklı tüketici ihtiyaçları ve şarj altyapısındaki dengesizlikler nedeniyle “teknoloji tarafsız” bir dönüşüm yaklaşımını desteklediği ifade edildi.