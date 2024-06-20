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AB'de elektrikli otomobil satışlarında düşüş! Yüzde 12 azaldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.06.2024 10:55
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AB'de yeni otomobil satışları mayısta düştü. Elektrikli otomobil satışları mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azaldı.

AB'de elektrikli otomobil satışlarında düşüş! Yüzde 12 azaldı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin mayıs ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı ayına göre yüzde 3 düşerek 911 bin 697 adet oldu.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 35,5'i benzinli, yüzde 29,9'u hibrit, yüzde 13'ü dizel, yüzde 12,5'i elektrikli, yüzde 6,5'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 2,6'sı diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARINDA YÜZDE 12'LİK DÜŞÜŞ

Elektrikli otomobil satışları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 düşerek 114 bin 308'e geriledi.

Yeni otomobil satışları mayısta geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 6,6, Almanya'da yüzde 4,3, Fransa'da yüzde 2,9 azalırken, İspanya'da yüzde 3,4 arttı.

Yılın ocak-mayıs döneminde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 artarak 4 milyon 594 bin 493'e ulaştı.

Üreticilere göre, mayıs ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 248 bin 664 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 158 bin 389 otomobil sattı.

Renault Grubu, 98 bin 200 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 73 bin 395 yeni otomobille dördüncü sırada yer aldı.

(AA)

Express


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ab elektrikli araba
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