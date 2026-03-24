AB’de yeni otomobil satışı Şubat’ta arttı!

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, şubat ayında yıllık bazda yüzde 1,4 yükselerek 865 bin 437'ye çıktı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞI ARTTI

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları şubatta, 2025'in aynı ayına göre yüzde 1,4 artışla 865 bin 437 oldu. Şubat ayında, Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 38,7'si hibrit, yüzde 23,1'i benzinli, yüzde 18,3'ü elektrikli, yüzde 9,7'si fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 8,1'i dizel ve yüzde 2,1'i de diğer yakıt türlerinde oldu.

Elektrikli otomobil satışları, şubatta yıllık bazda yüzde 20,6 artarak 158 bin 280'e ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 66,7'yi buldu.

YENİ OTOMOBİL SATIŞLARI AZALDI

Yeni otomobil satışları, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 3,8, İspanya'da yüzde 7,5 ve İtalya'da yüzde 14 artarken, Fransa'da yüzde 14,7 azaldı.

Ocak-şubat döneminde ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 düşüşle 1 milyon 664 bin 680'e indi. Otomotiv üreticilerine göre şubat ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 230 bin 228 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 158 bin 341 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 86 bin 51 yeni otomobille üçüncü oldu
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
