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AB'nin benzin ve dizel otomobil kararında hibrit detayı! 2035'ten itibaren onlar da yasaklanacak

29.10.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliğinden benzin ve dizel yakıt kullanan araçlarla ilgili çok önemli bir karar geldi. 2035'ten itibaren geçerli olması beklenen anlaşmaya göre, yeni benzinli ve dizel araçların satışı tamamen duracak, onların yerine sıfır emisyonlu araçlar satılacak. 27 üye ülkeyi kapsayacak karara göre hibrit araçlar da satışı yasak olanlar arasında yer alacak.

AB'nin benzin ve dizel otomobil kararında hibrit detayı! 2035'ten itibaren onlar da yasaklanacak

Avrupa Birliği, 2035 yılına kadar karbondioksit yayan yeni araçların aşamalı olarak kullanımdan kaldırmaya yönelik mevzuat üzerine bir anlaşmaya vardı. Karara göre, yeni benzinli ve dizel otomobillerin, hafif ticari araçlar ile hibritlerin yerini tamamen elektrikli araçlar alacak...

2035'TEN İTİBAREN YASAK

Avrupa Birliği (AB) kurumları, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasında anlaşma sağladı. AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile üye ülkeler arasında, taşıtlara yeni karbon emisyon standartları getirecek düzenlemeye ilişkin yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

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SIFIR EMİSYONLU ARAÇLAR SATILACAK

Buna göre, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerekecek. Otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını yüzde 100 azaltacak. Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak. 2030 yılı emisyon düşürme hedefi de otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olacak.

HİBRİTLER DE DAHİL

Bu karar, bloktaki yeni benzinli ve dizel otomobillerin, hafif ticari araçların ve hibritlerin satışının tamamen elektrikli araçlar lehine fiili olarak durdurulması anlamına geliyor.

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"ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AP ve AB Konseyi arasında 2035 itibarıyla sıfır emisyonlu yeni otomobil satışları konusunda bugün sağlanan siyasi anlaşma, 2030 iklim hedefimize ulaşmak için çok önemli bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

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RESMEN ONAYLANMASI BEKLENİYOR

AB, 2050'ye kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

Düzenleme, bu aşamadan sonra resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Söz konusu düzenleme, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum" paketinde yer alan teklifler arasında yer alıyordu.

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Avrupa Birliği Otomobil hibrit

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