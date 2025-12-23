FİNANS

AB ülkelerinde Tesla satışları azalmaya devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Tesla markalı otomobil satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 azalarak 12 bin 130'a geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak-kasım dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları AB ülkelerinde gerilemeyi sürdürürken, düşüş ivmesi kasımla birlikte 11'inci aya taşındı.

Kasım 2024'te 18 bin 430 olan Tesla satışları, bu yılın aynı ayında yüzde 34,2 azalarak 12 bin 130'a indi. Markanın AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 2,1'den yüzde 1,4'e düştü.

Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-kasım dönemindeki satışları yıllık bazda yüzde 38,8 azalarak 129 bin 24'e gerilerken, AB piyasasındaki toplam payı yüzde 2,2'den yüzde 1,3'e indi.

AB'ye üye ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliğine üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de toplam Tesla satışları ise kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 22 bin 801'e, ocak-kasım döneminde ise yüzde 28 gerileyerek 203 bin 382'ye indi.

Elon Musk'ın, uzun bir süre ABD Başkanı Donald Trump ile yakın çalışması, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden olmuştu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

