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Ağustos ayında otomobil satışları arttı! İşte en çok tercih edilen otomobiller

03.09.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Ağustos 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüyerek 501 bin 4 adet oldu. Ağustos ayında otomobil satışları artarken, yine en çok Sedan otomobiller tercih edildi.

Ağustos ayında otomobil satışları arttı! İşte en çok tercih edilen otomobiller

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-ağustos dönemi ve ağustos ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Ağustos 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüyerek 501 bin 4 adet seviyesinde kaydedildi.

Otomobil satışları, yılın 8 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23,3 artarak 391 bin 392 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28 artarak 109 bin 612 adede ulaştı.

AĞUSTOSTA OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu.

Ağustosta otomobil pazarı yüzde 0,9 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 20,2 azaldı. Ağustosta otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 44 bin 756 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 1 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 1,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 8,8 azalış kaydetti.

SEGMENT BAZINDA SATIŞLAR

Bu yılın ocak-ağustos dönemi segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 85,6'sını A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 214 bin 939 adetle yüzde 54,9 pay, B segmenti otomobiller de 117 bin 649 adetle yüzde 30,1 pay aldı.

SEDAN YİNE İLK SIRADA

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 40,9 pay ve 160 bin 18 adet) oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 34,4 pay ve 134 bin 712 adet satış ile SUV, yüzde 22,6 pay ve 88 bin 626 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

BENZİNLİ VE OTOMATİK TERCİHLİ DEVAM

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti.

Ocak-ağustos döneminde benzinli otomobil satışları 257 bin 319 adetle pazardan yüzde 65,7 pay alırken, dizel otomobil satışları 80 bin 650 adetle yüzde 20,6 pay, hibrit otomobil satışları 32 bin 885 adetle yüzde 8,4 pay, otogazlı otomobil satışları 19 bin 342 adetle yüzde 4,9 pay aldı. Bu dönemde 1.196 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Ağustos sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller 295 bin 321 adetle pazardan yüzde 75,5, manuel şanzımanlı otomobiller de 96 bin 71 adetle yüzde 24,5 pay aldı.

Van gövde tipi yüzde 78,1 pay ve 85 bin 565 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 10,2 pay ve 11 bin 140 adetle ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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