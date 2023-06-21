Allgaier'dan iflas başvurusu! Aralarında Volkswagen Grubu markalarından Porsche da var...

Otomotiv sektöründeki tedarik sıkıntısı devam ederken, aralarında Volkswagen Grubu markalarından Porsche'un da bulunduğu ünlü markalara tedarik sağlayan Allgaier, iflas başvurusunda bulundu. Yaklaşık bir yıl kadar önce Çinli bir yatırımcı tarafından satın alınan otomotiv tedarikçisine geçici iflas yöneticisi atandı.

Allgaier’in Goeppingen bölge mahkemesine iflas başvurusundan ardından mahkeme bugün Pluta hukuk firmasından Fritz Zanker’i şirkete geçici iflas yöneticisi olarak atadı.

YENİ YAPILANMA SÜRECİ İÇERİSİNDEYDİ

Yaklaşık 1.700 çalışanı bulunan Allgaier, büyük otomobil üreticilerine sac metal parçalar tedarik ediyor. Ayrıca malzeme işleme teknolojileri alanında faaliyetler yürütüyor.

2020’den beri yeniden yapılanma süreci içinde bulunan şirketin hisselerinin yüzde 89'u Temmuz 2022’de Çinli Westron Group’a satılmıştı.

Allgaier, saç metal işleme sektöründe Benteler, Magna, Gestamp ve Kirchhoff gibi çok daha büyük rakiplerle rekabet etmek zorunda kalıyordu.

(AA)



