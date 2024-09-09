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  4. Alman Audi'ye çalışanlarından şok! 3000 işçi araba anahtarlarına el koydu: Marka şartını açıkladı, üretim yapılmayacak

Alman Audi'ye çalışanlarından şok! 3000 işçi araba anahtarlarına el koydu: Marka şartını açıkladı, üretim yapılmayacak

09.09.2024 14:25
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Audi Brüksel’de işçiler isyan etti. 3000 kadar çalışan işbaşı yapmadı, tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koydu. Bu gelişme üzerine fabrika yönetimi, anahtarların teslim edilmesini istedi. Aksi takdirde fabrikanın kapalı kalacağını bildirdi.

Alman Audi'ye çalışanlarından şok! 3000 işçi araba anahtarlarına el koydu: Marka şartını açıkladı, üretim yapılmayacak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Markanın Brüksel fabrikasının yönetimi, tesise gelecekte üretilmek üzere herhangi bir model tahsis edilmemesinin ardından çalışanlarla yaşanan gerilim sonrası alınan son karaları açıkladı. Yönetim, işçilerin üretimi normal şekilde sürdürmediği ve el konulan araba anahtarlarını teslim etmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte çalışanlara ödeme de yapılmayacağını bildirdi.

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16 EYLÜL'DE PROTESTO DÜZENLENECEK

Audi yönetimi, geçen hafta da Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir yeni model tahsis edilmediğini bildirmişti. Çalışanlar fabrikada üretim için yeni bir model belirlenmesini bekliyordu. Bu durum ve geleceklerine yönelik belirsizlik fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Geçen hafta fabrikada normal üretim yapmaya yeterli çalışan işbaşı yapmamıştı. Öte yandan, Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de protesto düzenleyecek.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Audi
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