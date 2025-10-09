Alman otomotiv endüstrisinde güven kaybı

Alman otomotiv endüstrisinin ekonomiye güveni temmuz ve ağustos aylarındaki güçlü artışın ardından eylülde yeniden azaldı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre eylülde iş ortamı endeksi eksi 21,5 puana geriledi. Ağustosta bu değer eksi 15,8 puan olarak ölçülmüştü.

Düşüş, sektörün karamsar beklentilerinden kaynaklandı. Şirketler mevcut iş durumlarını daha kötü değerlendirdi.

Mevcut durum endeksi 13 puan azaldı ve eksi 19,9 oldu. Gelecek aylara yönelik iş beklentisi de eksi 23,1 puana düştü.

Açıklamada, otomotiv endüstrisinin iş ortamının yeniden belirgin bir düşüş yaşadığı vurgulandı.

Ifo Uzmanı Anita Wölfl, şirketlerin yeni hükümetin yapısal reformlarıyla rekabetçi olmasını umut ettiğini ifade etti. Ancak, henüz bu umutların gerçekleşmediği belirtildi.

Wölfl, güven kaybının dış ticaret belirsizliğine bağlı olmadığını kaydetti. Zayıflığın Almanya ekonomisinin genelinde devam ettiğini vurguladı.

Bugün otomotiv zirvesi düzenlenecek. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sektördeki temsilcilerle toplantıda rekabet gücünü artırma yollarını görüşecek.

Otomobil üreticileri, tedarikçiler ve sendika temsilcileri zirveye katılması bekleniyor. Alman otomotiv üreticilerinin fabrikalarının bulunduğu eyaletlerin başbakanları da davet edildi.

Zirve, 2 saat sürecek. Otomotiv endüstrisi için ortak çözümler üzerinde durulacak. İstihdamı güvence altına almanın yolları aranacak.

Zirvede, 2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerle ilgili planlar ele alınacak.

Merz, Münih International Otomobil Fuarı’nda sektörü elden geçirmenin önemini vurguladı. Almanya, otomobillerdeki karbondioksit emisyonu hedeflerinin gevşetilmesini istiyor.

Alman otomotiv üreticileri elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleriyle mücadele ediyor. Rekabet gücünü korumak için baskı altında bulunuyorlar.

Alman otomotiv sektörü, ABD'li ve Çinli rakiplerine karşı zemin kaybediyor. Çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi tartışma konusu oldu.

Çinli üreticilerin artan rekabet gücü, Alman otomotiv üreticilerini yeniden yapılanmaya zorluyor. Bosch, binlerce kişiyi işten çıkarma planını açıkladı.

Alman otomotiv endüstrisindeki kriz, gözden kaçan trendler, yapısal sorunlar ve jeopolitik risklerin etkileşimiyle ortaya çıktı.

Sektör, Almanya'da toplam katma değerin yüzde 5'ini oluşturuyor. İstihdamın yüzde 3'ü otomotiv sektöründe yer alıyor.

Alman otomotiv üreticileri 2024'te 262 milyar avro ihracat yaptı. Bu rakam toplam ihracatın yüzde 17'sine tekabül ediyor.

2024 sonu itibarıyla sektörde 772 bin 900 kişi istihdam ediliyordu. Sektör istihdamı 2023’e göre yüzde 1 azaldı.

Sanayide çalışanların yüzde 14'ü otomotiv sektöründe. Bu durum, sektörü iş gücü açısından en büyük ikinci sanayi sektörü haline getiriyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır