FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Altından sonra araba! Günlük 3 bin TL… Suudi Arabistan’a yasak kalktı: Esnaf sevincini böyle anlattı…

Altından sonra araba! Günlük 3 bin TL… Suudi Arabistan’a yasak kalktı: Esnaf sevincini böyle anlattı…

25.06.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı Korona virüs kaynaklı seyahat yasağını kaldırmasının ardından Trabzon’da faaliyet gösteren turizm tesisleri ve oto kiralama firmalarına yoğun talep yaşanıyor. Fiyatların bin liradan 3 bin liraya kadar değiştiğini ifade eden sektör temsilcileri Trabzon’da yaklaşık 10 bin kiralık aracın trafiğe çıkacağını belirttiler.

Altından sonra araba! Günlük 3 bin TL… Suudi Arabistan’a yasak kalktı: Esnaf sevincini böyle anlattı…

Geçtiğimiz günlerde alınan karar ile Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırması yönündeki kararı, Kapalıçarşı esnafı sevinçle karşılamış, “Arap dünyasındaki en büyük para Suudi Arabistan’da var. İyi anlamda bir Arap Baharı yaşayacağız. Suudiler, bizim işimize yansıyacak. Araplar altını çok sever, inşallah Kapalı Çarşı’da bol bol altın alacaklar” diyerek sevinçlerini dile getirmişlerdi.

ir benzeri manzara da araç kiralama sektöründe yaşandı. Seyahat yasağının kaldırıldığını açıklaması Trabzon’da başta turizmciler ve oto kiralama şirketlerinin yüzünü güldürdü. Trabzon’da Temmuz ayı ile birlikte gelecek olan Suudi turistlerin yörede ticareti hareketlendireceği düşünülüyor.

Trabzon’da faaliyet gösteren oto kiralama firmaları, yaklaşık 2 yıl süren pandeminin ardından bu sezon şimdiden yoğun bir talep aldıklarını belirterek özellikle Suudi Arabistan’ın Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırmasının işlerini daha da artırdığını söylediler.

AW653982_07

“PANDEMİNİN ARDINDAN GÜZEL OLACAK”

Trabzon’da faaliyet gösteren bir oto kiralama firmasının yetkilisi olan İsmet Özpınar bu yıl, turizmciler için iyi bir sezon olacağını belirterek Suudi Arabistan’ın kapıları açması iş potansiyellerini daha da artırdığını söyledi. Oto kiralama için rezervasyonların yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydeden Özpınar, “Bu sene inşallah iki yıllık pandemi sürecinin ardından turizmciler için güzel bir atılım yılı olacak. En önemlisi de Suudi Arabistan’ın kapıları açması, bizim potansiyelimizi daha da artırdı. İnşallah bu sene iyi bir ivme bekliyoruz. Rezervasyonlarımız başladı şu an yoğun bir şekilde devam ediyor ancak; şu anda araç konusunda yine sıkıntı olacağını düşünüyorum. Çünkü uzun süredir yani 2-3 yıldır gelmeyen Suudi müşterilerimiz burada evi olanlar 50-60 günlük taleplerde bulunuyorlar. Hepsi de araç kiralama talebinde bulundular gelecekler. Kendileri Avrupa’da yaptıkları rezervasyonları iptal ettiklerini söylüyorlar buraya yoğun bir talep olacak inşallah. Dolayısıyla şu anda rezervasyonlarda patlama yaşanıyor” dedi.

AW653982_01

FİYATLAR BİN - 3 BİN LİRA ARASINDA

Pandemide önemli kayıplar yaşadıklarını ifade eden Özpınar, “Pandemiden önce ihtiyaca cevap vermekte zorlanıyorduk pandemide bayağı bir düşüş, kayıplar yaşadık. Şu anda herkes yatırım yaptı, inşallah gelen taleplere cevap vereceğiz ancak zorlanma yaşayacağız. Özellikle Temmuz-Ağustos aylarında araç konusunda biraz sıkıntı yaşayacağız. Fiyatlarımızda tabi ki bir değişiklik oldu yurt dışından gelen Arap misafirlerimiz hep üç yıl öncesinde kaldılar ancak Türkiye’de şartlar değişti. Şu anda olaya eski sistem üzerinde bakıyorlar ama fiyatlar değişti. Şu anda en uygun günlük araç kiralama fiyatı bin TL ile üç bin TL arasında değişiyor” diye konuştu.

AW653982_03

TRABZON’DA YAKLAŞIK 10 BİN KİRALIK ARAÇ TRAFİĞE ÇIKACAK

Trabzon’da yaklaşık 10 bin kiralık aracın trafiğe çıkacağını kaydeden Özpınar, “Trabzon’da yaklaşık 10 bin araç piyasada olacak. Trabzon’a yoğun bir talep var, sezonun kısa olmasına rağmen yeterli gelmiyor. Sezon kısa olduğu için Trabzon’a 2-3 ay yoğun bir şekilde talep oluyor bu nedenle yeterli olmuyor. Bizim için en önemli tabi ki Suudi pazarı, Suudi pazarı çok önemli çünkü; 40 milyona aşkın bir nüfusu var diğer Arap ülkelerinin nüfusu 3-5 milyon dolayısıyla onlar bizi tatmin etmiyor. Suudi nüfusu yoğun, talepleri fazla olduğu için yine de en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

AW653982_04

“BÖLGEYİ BİZDEN İYİ BİLİYORLAR”

Arap turistlerin bölgeyi kendilerinden daha iyi bildiğini belirten Özpınar, “Bu bölgede gitmedikleri yer yok, onlar bölgeyi bizden daha iyi biliyorlar. Bütün yaylalar olmak üzere Uzungöl, Ayder, Uzungöl onların zaten vazgeçilmezi. Sümela, Hıdırnebi, Kayabaşı Yaylası bunun gibi birçok yeri geziyorlar. Hepsi araştırma yaparak geliyorlar. Buraları iyi biliyorlar belki de buraları bizden daha iyi biliyorlar. Sosyal medyayı çok yoğun olarak kullanıyorlar örneğin rezervasyon talepleri bize sosyal medya üzerinden geliyor birçok talebi oradan alıyoruz. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden bölgeyi de iyi tanıtım yapıyorlar. Bölgeyi bizden daha iyi biliyorlar diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzon Havalimanı yakınındaki Pelitli mahallesinde araç kiralama şirketlerinin park alanlarının dışında çok sayıda kiralık araç sokaklarda ve caddelerde park halinde durarak müşterilerini bekliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el otoya bayram uğramadı! Fiyatlar yüzde 100 arttıİkinci el otoya bayram uğramadı! Fiyatlar yüzde 100 arttı
BDDK'dan yeni adım! Dolarda sert hareket...BDDK'dan yeni adım! Dolarda sert hareket...
Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

Savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralı

Savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralı

Şekere yüzde 67 zam geldi

Şekere yüzde 67 zam geldi

Flaş iddia: Asgari ücretin 6 bin TL olacağını düşünüyorum

Flaş iddia: Asgari ücretin 6 bin TL olacağını düşünüyorum

BDDK'dan yeni adım! Dolarda sert hareket...

BDDK'dan yeni adım! Dolarda sert hareket...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Evcil hayvanını öldürdü, sonra çiğ çiğ yedi

Evcil hayvanını öldürdü, sonra çiğ çiğ yedi

Sabırsızlıkla bekleniyordu! İlk afiş yayınlandı

Sabırsızlıkla bekleniyordu! İlk afiş yayınlandı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sevenlerini üzdü! “Kariyerimin sonuna geldim”

Sevenlerini üzdü! “Kariyerimin sonuna geldim”

Tiroidi bıçak gibi keser! Cinsel gücü artırır

Tiroidi bıçak gibi keser! Cinsel gücü artırır

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.