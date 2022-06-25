Altından sonra araba! Günlük 3 bin TL… Suudi Arabistan’a yasak kalktı: Esnaf sevincini böyle anlattı…

Geçtiğimiz günlerde alınan karar ile Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırması yönündeki kararı, Kapalıçarşı esnafı sevinçle karşılamış, “Arap dünyasındaki en büyük para Suudi Arabistan’da var. İyi anlamda bir Arap Baharı yaşayacağız. Suudiler, bizim işimize yansıyacak. Araplar altını çok sever, inşallah Kapalı Çarşı’da bol bol altın alacaklar” diyerek sevinçlerini dile getirmişlerdi.

ir benzeri manzara da araç kiralama sektöründe yaşandı. Seyahat yasağının kaldırıldığını açıklaması Trabzon’da başta turizmciler ve oto kiralama şirketlerinin yüzünü güldürdü. Trabzon’da Temmuz ayı ile birlikte gelecek olan Suudi turistlerin yörede ticareti hareketlendireceği düşünülüyor.

Trabzon’da faaliyet gösteren oto kiralama firmaları, yaklaşık 2 yıl süren pandeminin ardından bu sezon şimdiden yoğun bir talep aldıklarını belirterek özellikle Suudi Arabistan’ın Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırmasının işlerini daha da artırdığını söylediler.

“PANDEMİNİN ARDINDAN GÜZEL OLACAK”

Trabzon’da faaliyet gösteren bir oto kiralama firmasının yetkilisi olan İsmet Özpınar bu yıl, turizmciler için iyi bir sezon olacağını belirterek Suudi Arabistan’ın kapıları açması iş potansiyellerini daha da artırdığını söyledi. Oto kiralama için rezervasyonların yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydeden Özpınar, “Bu sene inşallah iki yıllık pandemi sürecinin ardından turizmciler için güzel bir atılım yılı olacak. En önemlisi de Suudi Arabistan’ın kapıları açması, bizim potansiyelimizi daha da artırdı. İnşallah bu sene iyi bir ivme bekliyoruz. Rezervasyonlarımız başladı şu an yoğun bir şekilde devam ediyor ancak; şu anda araç konusunda yine sıkıntı olacağını düşünüyorum. Çünkü uzun süredir yani 2-3 yıldır gelmeyen Suudi müşterilerimiz burada evi olanlar 50-60 günlük taleplerde bulunuyorlar. Hepsi de araç kiralama talebinde bulundular gelecekler. Kendileri Avrupa’da yaptıkları rezervasyonları iptal ettiklerini söylüyorlar buraya yoğun bir talep olacak inşallah. Dolayısıyla şu anda rezervasyonlarda patlama yaşanıyor” dedi.

FİYATLAR BİN - 3 BİN LİRA ARASINDA

Pandemide önemli kayıplar yaşadıklarını ifade eden Özpınar, “Pandemiden önce ihtiyaca cevap vermekte zorlanıyorduk pandemide bayağı bir düşüş, kayıplar yaşadık. Şu anda herkes yatırım yaptı, inşallah gelen taleplere cevap vereceğiz ancak zorlanma yaşayacağız. Özellikle Temmuz-Ağustos aylarında araç konusunda biraz sıkıntı yaşayacağız. Fiyatlarımızda tabi ki bir değişiklik oldu yurt dışından gelen Arap misafirlerimiz hep üç yıl öncesinde kaldılar ancak Türkiye’de şartlar değişti. Şu anda olaya eski sistem üzerinde bakıyorlar ama fiyatlar değişti. Şu anda en uygun günlük araç kiralama fiyatı bin TL ile üç bin TL arasında değişiyor” diye konuştu.

TRABZON’DA YAKLAŞIK 10 BİN KİRALIK ARAÇ TRAFİĞE ÇIKACAK

Trabzon’da yaklaşık 10 bin kiralık aracın trafiğe çıkacağını kaydeden Özpınar, “Trabzon’da yaklaşık 10 bin araç piyasada olacak. Trabzon’a yoğun bir talep var, sezonun kısa olmasına rağmen yeterli gelmiyor. Sezon kısa olduğu için Trabzon’a 2-3 ay yoğun bir şekilde talep oluyor bu nedenle yeterli olmuyor. Bizim için en önemli tabi ki Suudi pazarı, Suudi pazarı çok önemli çünkü; 40 milyona aşkın bir nüfusu var diğer Arap ülkelerinin nüfusu 3-5 milyon dolayısıyla onlar bizi tatmin etmiyor. Suudi nüfusu yoğun, talepleri fazla olduğu için yine de en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“BÖLGEYİ BİZDEN İYİ BİLİYORLAR”

Arap turistlerin bölgeyi kendilerinden daha iyi bildiğini belirten Özpınar, “Bu bölgede gitmedikleri yer yok, onlar bölgeyi bizden daha iyi biliyorlar. Bütün yaylalar olmak üzere Uzungöl, Ayder, Uzungöl onların zaten vazgeçilmezi. Sümela, Hıdırnebi, Kayabaşı Yaylası bunun gibi birçok yeri geziyorlar. Hepsi araştırma yaparak geliyorlar. Buraları iyi biliyorlar belki de buraları bizden daha iyi biliyorlar. Sosyal medyayı çok yoğun olarak kullanıyorlar örneğin rezervasyon talepleri bize sosyal medya üzerinden geliyor birçok talebi oradan alıyoruz. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden bölgeyi de iyi tanıtım yapıyorlar. Bölgeyi bizden daha iyi biliyorlar diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzon Havalimanı yakınındaki Pelitli mahallesinde araç kiralama şirketlerinin park alanlarının dışında çok sayıda kiralık araç sokaklarda ve caddelerde park halinde durarak müşterilerini bekliyor.



