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Amman Büyükşehir Belediyesi'nin dev otobüs ihalesini Otokar kazandı

05.10.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otokar, ihracatta hız kesmiyor. Modern otobüsleri ile 50'den fazla ülkede milyonlarca yolcuya toplu taşımada üst düzey konfor sunan Otokar, Ürdün'deki dev otobüs ihalesini kazandı. Otokar, Ürdün'ün başkenti Amman Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımacılık ihtiyaçları için açılan 136 adetlik otobüs ihalesi kapsamında 100 adet Doruk ve 36 adet Kent üretecek ve ihraç edecek.

Amman Büyükşehir Belediyesi'nin dev otobüs ihalesini Otokar kazandı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, yenilikçi otobüsleri ile Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında toplu ulaşım için büyükşehirlerin tercihi olmaya devam ediyor. Sektördeki 58 yıllık deneyimi ile ürettiği araçların tasarımı, ergonomisi, teknolojisi ile büyük beğeni toplayan ve ürünleri Fransa, İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerde kullanılan Otokar, Ürdün'ün başkenti Amman Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımacılık ihtiyaçları için açılan 136 adet otobüslük dev ihaleyi kazandı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD-European Bank for Reconstruction and Development) tarafından finanse edilen ve vergiler dahil yaklaşık 32 milyon dolar tutarındaki ihale kapsamında Otokar, araçların yanı sıra 2 yıllık araç bakımı ve sürücü eğitimleri de sunacak. 100 adet orta boy Doruk otobüsü ve 36 adet 12 metrelik şehir içi Kent otobüsünden oluşan teslimatların 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Son 5 yıldır hayata geçirdiği projelerle önemli bir dönüşüm başlatan Amman Büyükşehir Belediyesi’nin artan toplu taşıma ihtiyacını Otokar araçlarıyla karşılayacak olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; "Amman’daki toplu ulaşım hizmetlerini iyileştirmek için hayata geçirilen dönüşüm çalışmalarına yenilikçi araçlarımızla bir kez daha katkı sağlayacak olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Anlaşmanın her iki taraf ve Ammanlılar için hayırlı olmasını dilerim. Türkiye'nin lider otobüs üreticisi olarak Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında tercih edilen Kent ve Doruk araçlarımız ile Amman'ın toplu taşımasını rahatlatacak, toplu ulaşımda konfor çıtasını yükselteceğiz. Ulaşımda çevre dostu bir dönemin kapısını aralayacak olan modern araçlarımızın teslimatına partiler halinde önümüzdeki yıl başlayacağız" dedi.

AMMAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEKİ OTOKAR OTOBÜSLERİ 271 ADEDE ULAŞACAK

Otokar olarak şehir içi ulaşıma katkı sağlamak için düzenli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüttüklerini hatırlatan Görgüç sözlerine şöyle devam etti;

“Kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine odaklanarak araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem veriyoruz. Son 10 yıl içinde ciromuzun ortalama yüzde 8'ini Ar-Ge faaliyetlerine ayırdık. Amman Büyükşehir Belediyesi’nden daha önce otobüs siparişi almış ve teslimatlarını tamamlamıştık. Otokar otobüsleri Amman Büyükşehir Belediyesi filosuda başarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Yeni otobüs alımında tekrar tercih edilmek, ihtiyaca uygun araçlar ürettiğimizi ve araçlarımızdan duyulan memnuniyeti göstermesi açısından bizim için oldukça önemli. Yeni teslimatlarla birlikte Amman Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet verecek Otokar markalı araç sayısı 271 adede ulaşacak.”

MODERN ŞEHİRLERİN YENİLİKÇİ ARACI

Otokar'ın kullanıcı beklentileri doğrultusunda ürettiği ve yurt dışına Vectio ismiyle sunulan 9 metrelik orta boy Doruk otobüsleri, iç ve dış modern görüntüsü, güçlü motoru, yol tutuşu ve üstün çekiş performansının yanı sıra düşük işletme giderleriyle de ön plana çıkıyor. Büyük ve geniş camları, ferah iç hacmi ve standart sunulan kliması ile yolculara rahat ve keyifli bir yolculuk yaşatıyor. Avrupa güvenlik normlarına uygun sistemlerin kullanıldığı otobüslerde, ön ve arkada tam kuru havalı disk frenlere ek olarak ABS, ASR ve Retarder sayesinde maksimum güvenlik sunuyor.

ŞEHİR İÇİ TAŞIMACILIKTA STANDARTLARI BELİRLİYOR

Amman genelinde kullanılacak 12 metre uzunluğundaki 36 adet Kent otobüsü, basamaksız alçak tabanı, geniş iç hacmi ile yolculara eşsiz konfor sunuyor. İç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra düşük işletme giderleriyle de ön plana çıkan Kent otobüsleri güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadediyor. Kent, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amman Ürdün
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