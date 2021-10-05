FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Anadolu Isuzu, elektrikli aracı NovoCITI VOLT'un ilk teslimatını Fransa'ya gerçekleştirdi

Anadolu Isuzu, elektrikli aracı NovoCITI VOLT'un ilk teslimatını Fransa'ya gerçekleştirdi

05.10.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da toplu taşıma hizmetlerinde kullanılacak NovoCITI VOLT, elektrikli motoru ve etkileyici tasarımı ile kentlerin sıfır emisyon, düşük gürültü ve modernite gibi öncelikli taleplerine başarıyla yanıt veriyor.

Anadolu Isuzu, elektrikli aracı NovoCITI VOLT'un ilk teslimatını Fransa'ya gerçekleştirdi

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, ihracat pazarlarındaki başarılarını sürdüren şirket, geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı elektrikli midibüs NovoCITI VOLT'un ilk yurt dışı teslimatını Fransa'ya gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu'nun belediyelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak ürettiği Novociti Life platformu üzerinde geliştirilen NovoCITI VOLT, elektrikli midibüs alanındaki güncel dünya standartlarını başarı ile karşılıyor. Sürdürülebilir bir yaşam için doğanın korunmasına yönelik önemle geliştirilen çevre dostu Novociti VOLT, Avrupa’daki Demo Tur kapsamında ziyaret ettiği şehirlerde belediyelerin büyük ilgisini çekiyor.

"İHRACATTAKİ BAŞARILARIMIZ DEVAM EDECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu olarak yurt dışı pazarlara ve Avrupa normlarına yönelik ürün geliştirme ve üretim yapma güçleriyle ihracattaki başarılara yenilerini eklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Sürdürülebilir bir yaşam için doğanın korunmasına yönelik üretim süreçlerinde geliştirdikleri uygulamalar ve çevre dostu araçlarla yurt dışı pazarlardaki konumlarını güçlendirmeyi ve ihracat rakamlarını artırmayı hedeflediklerini aktaran Arıkan, "Dünya belediyelerinin güncel taleplerini tam olarak karşılayan, çevre dostu, sessiz, konforlu ve modern ulaşım çözümlerinde giderek daha fazla tercih ediliyoruz. Dünya standartlarında yenilikçi teknolojilere sahip çevre dostu aracımız NovoCITI VOLT elektrikli midibüsümüzün ilk teslimatını gerçekleştirdiğimiz için büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

TAM ELEKTRİKLİ NOVOCITI VOLT

Verilen bilgiye göre, NovoCITI VOLT, elektrikli motoru ve etkileyici tasarımıyla belediyelerin şehir içi toplu taşıma alanında en öncelikli ölçütleri olan sıfır emisyon, düşük gürültü ve modernite taleplerine başarıyla yanıt veriyor. Ulaştırma operatörleri, işletme ihtiyaçlarına göre NovoCITI VOLT’un geniş kapsamlı opsiyonel donanımlarından yararlanabiliyor. 8 metrelik uzunluğuyla yüksek manevra kabiliyetine sahip olan NovoCITI VOLT, düşük işletme maliyeti ve maksimum verimlilik avantajlarıyla öne çıkıyor.

Yolcularına geniş ve konforlu iç tasarımı ile rahat bir seyahat atmosferi sağlayan NovoCITI VOLT’un yüksek performanslı bataryaları, 211 kWh’lık kapasitesi ile araca 300 kilometreye kadar menzil imkanı sunuyor. Tavana yerleştirilen bataryalar ve dengeli ağırlık dağılımı yolcu kapasitesinin 52’ye kadar yükseltilebilmesine olanak tanıyor. NovoCITI VOLT’un sahip olduğu rejeneratif frenleme sistemi araç menziline ve toplam güç yönetimine önemli bir katkı sağlıyor. Aracın sahip olduğu Sürücü Puanlama Sistemi, enerji tüketimi gibi değerlerin analizi ve her ihtiyaca yönelik sunulan farklı pil kapasiteleri ile operasyon verimliliği en iyi hale getiriyor. (AA)

Amman Büyükşehir Belediyesi'nin dev otobüs ihalesini Otokar kazandıAmman Büyükşehir Belediyesi'nin dev otobüs ihalesini Otokar kazandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay’dan müjde! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyorYargıtay’dan müjde! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Araçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtıAraçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtı
HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Facebook, WhatsApp, Instagram'da kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Facebook, WhatsApp, Instagram'da kullanıcı bilgileri çalındı mı?

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Bir kötü haber daha! Krizi büyüyor

Bir kötü haber daha! Krizi büyüyor

Facebook borsada da çöktü

Facebook borsada da çöktü

Bu köyde evler lüks semtlerle yarışıyor!

Bu köyde evler lüks semtlerle yarışıyor!

HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!

HABAŞ yerli hibrit otomobil üretecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Banttaki son araç da böyle indi

Banttaki son araç da böyle indi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.