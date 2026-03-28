APP plakalarda yeni gelişme! Süre uzatılıyor

Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte APP plaka kullanan sürücüler için ağır yaptırımlar öngörülmüş, standart plakalara geçiş için ise 1 Nisan’a kadar süre tanınmıştı. CNN TÜRK’ün haberine göre ise bu sürenin 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılması gündemde!

'RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK' SUÇLAMASI GÜNDEMDE

Düzenlemeye göre standartlara uymayan plakalar için 140 bin liraya kadar para cezası uygulanıyor. İhlalin tekrarı halinde bu ceza 280 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bununla da sınırlı kalmayan yaptırımlar kapsamında, söz konusu plakaları kullanan sürücüler hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçlaması da gündeme gelebiliyor ve araç trafikten men edilebiliyor.

DENETİMLER ŞU AN İÇİN REHBERLİK AMAÇLI

Kararın ardından birçok sürücü plaka değişimi için trafik tescil müdürlüklerine başvururken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi denetimlerle ilgili yeni bir talimat verdi. Buna göre APP plaka denetimleri 1 Nisan’a kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılacak ve bu süre zarfında standart dışı plakalar için ceza kesilmeyecek.

SÜRE UZUYOR

Düzenlemeyle ilgili çalışmalar devam ederken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu da süre uzatımı talebinde bulundu. 1 Nisan’a kadar tanınan sürenin yetersiz olduğu belirtilirken, yeni sürenin 1 Ocak 2027’ye kadar uzatılması için çalışma yürütülüyor.

Kararın 1 Nisan’dan önce açıklanması beklenirken, ceza miktarlarında herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.