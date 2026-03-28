APP plakalarda yeni gelişme! Süre uzatılıyor

Trafikte yenilenen yeni düzenlemeden sonra büyük bir tartışma konusu olan APP plakalarla ilgili İçişleri Bakanlığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi için 1 Nisan'a kadar süre tanımıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sürücülere plakaların değiştirilmesi için tanınan sürenin uzatılması gündemde... İşte tüm detaylar!

Doğukan Akbayır

Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte APP plaka kullanan sürücüler için ağır yaptırımlar öngörülmüş, standart plakalara geçiş için ise 1 Nisan’a kadar süre tanınmıştı. CNN TÜRK’ün haberine göre ise bu sürenin 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılması gündemde!

'RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK' SUÇLAMASI GÜNDEMDE

Düzenlemeye göre standartlara uymayan plakalar için 140 bin liraya kadar para cezası uygulanıyor. İhlalin tekrarı halinde bu ceza 280 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bununla da sınırlı kalmayan yaptırımlar kapsamında, söz konusu plakaları kullanan sürücüler hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçlaması da gündeme gelebiliyor ve araç trafikten men edilebiliyor.

DENETİMLER ŞU AN İÇİN REHBERLİK AMAÇLI

Kararın ardından birçok sürücü plaka değişimi için trafik tescil müdürlüklerine başvururken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi denetimlerle ilgili yeni bir talimat verdi. Buna göre APP plaka denetimleri 1 Nisan’a kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılacak ve bu süre zarfında standart dışı plakalar için ceza kesilmeyecek.

SÜRE UZUYOR

Düzenlemeyle ilgili çalışmalar devam ederken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu da süre uzatımı talebinde bulundu. 1 Nisan’a kadar tanınan sürenin yetersiz olduğu belirtilirken, yeni sürenin 1 Ocak 2027’ye kadar uzatılması için çalışma yürütülüyor.

Kararın 1 Nisan’dan önce açıklanması beklenirken, ceza miktarlarında herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

