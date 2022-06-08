FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Araba alacaklar dikkat! Galericiler: 'Sıfır araçlara haftalık zam geliyor'

Araba alacaklar dikkat! Galericiler: 'Sıfır araçlara haftalık zam geliyor'

08.06.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Küresel çapta çip krizi, otomobil firmalarının üretimi durdurması ve döviz kurundaki hareketlilik otomobil sektöründe satışları etkiledi. Sıfır ve ikinci el otomobillerde arz sıkıntısından dolayı fiyat artışları devam ediyor. Öte yandan esnaf oto galericiler, sıfır araç liste fiyatlarına haftalık olarak artış geldiğini belirtti. Bununla beraber en düşük fiyatlı sıfır aracın 310 bin oldu.

Araba alacaklar dikkat! Galericiler: 'Sıfır araçlara haftalık zam geliyor'

Döviz kurlarındaki artış, çip krizi ve Rusya Ukranya arasındaki kriz otomobil sektörünü etkiledi. Sektördeki bu gelişmelerin ardından vatandaş ikinci el otomobile yöneldi ve satışlar artmaya başladı. Öte yandan bu duruma bağlı olarak sıfır araç üretiminin talebi karşılamamasından dolayı ikinci el otomobillere ilgi arttı. İkinci el araçlara artan talep fiyatların cep yakmasına neden oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan oto galericiler, sıfır araçları bayide bulamadıklarını söyleyerek, sıfır araç liste fiyatlarına haftalık olarak artış geldiğini belirtti. Oto galericiler, piyasada bulunan sıfır araçları kayıt dışı alım satım yapanların alarak, ilan sitelerinde sattıklarını söyledi. Ayrıca Türkiye’de otomobil markalarının sitelerinden elde edilen bilgilere göre en düşük fiyatlı sıfır aracın 310 bin lira olduğu görülüyor.

'İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI SÜREKLİ TIRMANIŞ İÇERİSİNDE'

Oto galerici Yılmaz Kebapçı, ikinci el araç piyasasının hareketlilik kazandığını söyleyerek, “Sıfır araçlara bağlı olarak ikinci el araç fiyatları yükseliyor. Sıfır araçlara artık haftalık zam geliyor. Sıfır araçlarda tedarik sıkıntısı da yaşanınca ikinci ele talep oldukça arttı. İkinci el araç fiyatları da sürekli tırmanış içerisinde" dedi.

'FİYATLAR KAYIT DIŞI AL-SAT YAPANLAR YÜZÜNDEN YÜKSELİYOR'

Vatandaşların artık otomobilleri bir yatırım aracı olarak gördüğünü belirten Kebapçı, "Şu anda ihtiyacı olan da olmayan da araç alıyor. Otomobil satıcıları dışında kayıt dışı araç alım satımı yapan çok kişi var. Biz yetki belgesiyle bu işi yapıyoruz. Piyasa kayıt dışı al sat yapanlar yüzünden yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Sıfır araç bayilerinin oto galericilere şu anda araç satmadıklarını dile getiren Kebapçı, "Ancak bu işi kayıt dışı yapanlar bayilere gidip aracı binmek için alacağını söyleyerek satın alıyor. Daha sonra internet siteleri üzerinden aldığı sıfır aracı satıyor. İkinci el otomobil piyasası kayıt dışı alım satım yapanlar yüzünden yükseliyor. Devlet bu kayıt dışı alım satım yapanların önüne geçerse piyasanın kısa süre içerisinde düzeleceğini düşünüyorum" diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil satışlarında yeni dönem!Otomobil satışlarında yeni dönem!
Son dakika | Milyonlar bekliyordu! 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurduSon dakika | Milyonlar bekliyordu! 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
3600 ek gösterge sonrası maaş zamları belli oldu3600 ek gösterge sonrası maaş zamları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

Son seçim anketlerinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketlerinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar

Araç sürücülerine kötü haber! Motorine bir zam daha

Araç sürücülerine kötü haber! Motorine bir zam daha

KOSGEB’den faizsiz geri ödemesiz 75 bin liraya kadar destek! İşte şartlar…

KOSGEB’den faizsiz geri ödemesiz 75 bin liraya kadar destek! İşte şartlar…

Milyonlarca kiracının beklediği haber! İşte yeni zam oranı

Milyonlarca kiracının beklediği haber! İşte yeni zam oranı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

29 yaşında 9 oğlu var! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

29 yaşında 9 oğlu var! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

Her duyduğunuza inanmayın! Günlük burç yorumları

Her duyduğunuza inanmayın! Günlük burç yorumları

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Açtı ağzını, yumdu gözünü: Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi kısır

Açtı ağzını, yumdu gözünü: Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi kısır

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Büyük tehlike altındasınız

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Büyük tehlike altındasınız

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.