Araba alacaklar dikkat! Galericiler: 'Sıfır araçlara haftalık zam geliyor'

Döviz kurlarındaki artış, çip krizi ve Rusya Ukranya arasındaki kriz otomobil sektörünü etkiledi. Sektördeki bu gelişmelerin ardından vatandaş ikinci el otomobile yöneldi ve satışlar artmaya başladı. Öte yandan bu duruma bağlı olarak sıfır araç üretiminin talebi karşılamamasından dolayı ikinci el otomobillere ilgi arttı. İkinci el araçlara artan talep fiyatların cep yakmasına neden oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan oto galericiler, sıfır araçları bayide bulamadıklarını söyleyerek, sıfır araç liste fiyatlarına haftalık olarak artış geldiğini belirtti. Oto galericiler, piyasada bulunan sıfır araçları kayıt dışı alım satım yapanların alarak, ilan sitelerinde sattıklarını söyledi. Ayrıca Türkiye’de otomobil markalarının sitelerinden elde edilen bilgilere göre en düşük fiyatlı sıfır aracın 310 bin lira olduğu görülüyor.

'İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI SÜREKLİ TIRMANIŞ İÇERİSİNDE'

Oto galerici Yılmaz Kebapçı, ikinci el araç piyasasının hareketlilik kazandığını söyleyerek, “Sıfır araçlara bağlı olarak ikinci el araç fiyatları yükseliyor. Sıfır araçlara artık haftalık zam geliyor. Sıfır araçlarda tedarik sıkıntısı da yaşanınca ikinci ele talep oldukça arttı. İkinci el araç fiyatları da sürekli tırmanış içerisinde" dedi.

'FİYATLAR KAYIT DIŞI AL-SAT YAPANLAR YÜZÜNDEN YÜKSELİYOR'

Vatandaşların artık otomobilleri bir yatırım aracı olarak gördüğünü belirten Kebapçı, "Şu anda ihtiyacı olan da olmayan da araç alıyor. Otomobil satıcıları dışında kayıt dışı araç alım satımı yapan çok kişi var. Biz yetki belgesiyle bu işi yapıyoruz. Piyasa kayıt dışı al sat yapanlar yüzünden yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Sıfır araç bayilerinin oto galericilere şu anda araç satmadıklarını dile getiren Kebapçı, "Ancak bu işi kayıt dışı yapanlar bayilere gidip aracı binmek için alacağını söyleyerek satın alıyor. Daha sonra internet siteleri üzerinden aldığı sıfır aracı satıyor. İkinci el otomobil piyasası kayıt dışı alım satım yapanlar yüzünden yükseliyor. Devlet bu kayıt dışı alım satım yapanların önüne geçerse piyasanın kısa süre içerisinde düzeleceğini düşünüyorum" diye konuştu. (İHA)

