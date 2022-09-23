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  4. Araba alacaklar-satacaklar dikkat! İkinci elde bunu yapan yandı! 300 bin lira ceza kesilecek...

Araba alacaklar-satacaklar dikkat! İkinci elde bunu yapan yandı! 300 bin lira ceza kesilecek...

23.09.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil piyasası için Ticaret Bakanlığı'ndan önemli bir düzenleme gelmişti. Otomobilde fahiş fiyatların önüne geçilmek istenirken ikinci el otomobil satışları için 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirildi. Düzenleme ve denetimler 15 Eylül’de başladı. Yeni uygulamanın ardından internet sitelerindeki ilanları takibe alan Ticaret Bakanlığı, devir hilesiyle hazırlanan 50 bin ilan belirledi. Bununla beraber İkinci el otomobil satışında kilometre şartını ihlal edenlere 300 bin TL ceza verilecek.

Araba alacaklar-satacaklar dikkat! İkinci elde bunu yapan yandı! 300 bin lira ceza kesilecek...

İkinci el otomobil piyasasında 6+6 düzenlemesi15 Eylül’de başladı. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatların önüne geçmek için yasal düzenleme ile 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirildi. Bununla bereber ikinci el otoda kilometre ayarına kesilen ceza artırılıyor. İkinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin lira para cezası kesilecek.

Uygulama oto galeri ve bayileri kapsıyor. Kişisel araç satışları ise kapsam dışında. Bunu fırsat bilen bazı galericiler 'devir' hilesine başvuruyor.

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50 BİN İLAN BELİRLENDİ

Ticaret Bakanlığı, yeni uygulamanın ardından internet sitelerindeki ilanları tespit edilerek takibe aldı.

Yeni uygulamanın ardından internet sitelerindeki ilanları takibe alan Ticaret Bakanlığı, devir hilesiyle hazırlanan 50 bin ilan belirledi.

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300 BİN TL CEZA GÜNDEMDE

TRT'de yer alan habere göre, kabahatler kanununa göre ceza miktarı 8 bin lira. Bakanlık bu cezanın caydırıcı olması için çalışma yaptı. İkinci elde satış şartlarını hülle yoluyla ihlale 300 bin lira ceza kesilmesi gündemde.

Meclis'te AK Parti grup Başkanvekilleri ve bürokratlar çalışmalarını hızlandırdı. Torba teklifin tümü üzerindeki mesai önümüzde hafta da devam edecek. Torba Kanun içinde birçok ekonomik düzenleme de olacak.

Anayasa Mahkemesi, Fiyat İstikrar Komitesi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmişti. Komite için de bir yasal altyapı oluşturulacak. Torba kanun teklifine ilişkin Meclis'te toplantılar devam edecek. Kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı hafta sunulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba
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