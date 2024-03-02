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Araba almak isteyene 0 faizli kredi! Togg’dan T10X V2 için kampanya: Aylık 29.167 TL ödenecek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
02.03.2024 15:25
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Yerli otomobil Togg’dan araba almak isteyenler için 0 faizli kredi kampanyası duyuruldu. Buna göre Togg T10X V2 uzun menzil için 350 bin TL krediye faizsiz kredi sunacak. Aylık ödemelerin 29.167 TL olduğu Togg Mart ayı kampanyasında Nisan sonuna kadar fiyat sabitleme garantisi de verildi.

Araba almak isteyene 0 faizli kredi! Togg’dan T10X V2 için kampanya: Aylık 29.167 TL ödenecek

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701'e yükseldi. Söz konusu dönemde toplam satışlardan alınan pay tam elektrikli otomobillerde yüzde 1,9'dan yüzde 5,5'e yükseldi. Elektrikli otomobil markaları arasında Togg'un yükselişi Ocak ayında da devam etti. Togg, 1625 adetle pazarda ilk sırada yer almaya devam etti. Böylece elektrikli otomobil pazarında satılan her iki otomobilden biri Togg oldu.

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TOGG’DAN SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

Türkiye’nin yerli otomobili satışta liderliğini sürdürürken T10X modeli için yeni bir gelişme yaşandı. Araba almak isteyenler için Togg Mart ayı kampanyasını duyurdu. Buna göre en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için 350 bin TL krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği kullanıcıların ilgisine sunuldu.

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AYLIK ÖDEMELER 29.167 TL

Bu kampanyayı tercih edenler aylık 29.167 TL ödeme yapacak. Bu kampanyanın yanı sıra T10X V2 uzun menzilde 12 ay vadeli yüzde 0.37 faizli aylık 34.384 TL geri ödemeli 400 bin TL veya 575.000 TL krediye yüzde 1.99 faiz ve aylık 32 bin 459 TL ödeme ile 24 ay vadeli seçenekler de mevcut.

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T10X V1’DE CİHAZ BEDELİNİN YÜZDE 50’SİNE KADAR KREDİ İMKANI

T10X’in V1 uzun menzil ve V1 standart menzil için de farklı finansman seçenekleri bulunuyor. Bu cihazların bedelinin yüzde 50’sine kadar kredi ve 36 ay vade imkanı bulunuyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım’ın Togg için özel olarak uyguladığı avantajlı kredi faiz oranı yüzde 2,99. Ayrıca, Mart ayında T10X sipariş eden kullanıcılar için Nisan sonuna kadar fiyat sabitleme garantisi de sunuyor.

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TRUMORE UYGULAMASI ÜZERİNDEN SİPARİŞ VERİLİYOR

Teknoloj & Konfor paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle satışa sunulan T10X V1 standart menzil seçeneği 1 milyon 477 bin 600 TL’ye, uzun menzil seçeneği ise 1 milyon 718 bin TL’ye sipariş edilebiliyor. En donanımlı T10X V2 uzun menzilin fiyatı ise Kış Paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin TL. T10X sahibi olmak isteyen tüm kullanıcılar, Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebiliyor.

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Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşiyor.


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