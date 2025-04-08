FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Araba almayı bekleyenlere tarih verdi, 'Yüzde 20 indirim bekliyorum' Cem Küçük 'Göreceksiniz...' Sıfır araçlar için açıklama

Araba almayı bekleyenlere tarih verdi, 'Yüzde 20 indirim bekliyorum' Cem Küçük 'Göreceksiniz...' Sıfır araçlar için açıklama

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.04.2025 10:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Donald Trump'ın ek gümrük vergileri ile ilgili düzenlemeleri sonrası otomobil sektöründe etkileri hızlı bir şekilde hissedilmeye başlandı. Fiyatların nasıl etkileneceği merak edilirken Gazeteci Cem Küçük canlı yayında sıfır otomobil fiyatlarında indirim beklediğini ifade ederek tarih verdi.

Araba almayı bekleyenlere tarih verdi, 'Yüzde 20 indirim bekliyorum' Cem Küçük 'Göreceksiniz...' Sıfır araçlar için açıklama

Ticaret savaşları kızışırken aynı zamanda Donald Trump'ın yüzde 25'lik ek gümrük vergisi kararı otomobil sektöründe sallantılara neden oldu. Sektörde Trump'ın kararlarına yönelik işten çıkarma veya ihracatı durdurma gibi önlemler alırken otomobil fiyatlarının nasıl etkileneceği merak ediliyor. Trump'ın otomobil ve ticari araçlarda, motor, şanzıman, güç aktarma parçaları ve elektrikli bileşenleri de kapsayan yüzde 25'lik ilave gümrük vergisini uygulamaya almasının nedeni üretimi ABD'ye taşınması olarak açıklanırken birçok ülke bu karardan doğrudan etkilenecek.
trump

TÜRKİYE'DE ARABA FİYATLARI UCUZLAYACAK MI?

TGRT Haber'de konuşan Gazeteci Cem Küçük, Trump'ın vergi politikalarından dolayı Türkiye'de araç fiyatlarının düşebileceğini ifade etti. Canlı yayında konuşan Küçük, “Bloomberg’de bir yorum okudum, Türkiye’de araba fiyatları ucuzlayabilir” sözlerini kullandı.
Ekran görüntüsü 2025-04-08 102508
Avrupa ve Asya ülkelerindek otomobil üreticilerinin Trump'ın politikaları nedeni ile yeni pazar arayışına girebileceklerini ifade eden Küçük, "Trump yüksek vergiden geri adım atmayacağını söylüyor. Bu durumda bu araçların ABD pazarında satılması zorlaşacak" şeklinde konuştu.
iStock-486827324

TÜRKİYE BAŞKA PAZARLARA YÖNELEBİLİR

tr
ABD'de yılda 16 milyon araç satıldığını ve 12 milyon aracın ithal olduğunun altını çizen Küçük, Trump'ın vergileri nedeni ile Avrupa, Asya ülkeleri gibi Türkiye'nin de başka pazarlara yönelebileceğinin altını çizerek şu sözleri sarf etti:
“Bugün Türkiye’de 2,5 milyon TL’ye satılan bir araç 2 milyon 100 bin TL’ye kadar düşebilir. 5 milyonluk araçlarda ise yüzde 15 ila 20 oranında indirim mümkün olabilir.”

Haber-İç-Görsel_2-(1)

YAZ MEVSİMİNDE FİYATLARA DİKKAT!

Fiyatların yazın düşebileceğini kaydeden Küçük, "Araba fiyatları göreceksiniz bu yaz yüzde 10-15 sıfır arabalarda indirim bekliyorum" dedi. Son olarak Küçük, Trump'ın Amerika ekonomisi için doğru bir karar verdiğini savundu.

Köprüden önce son çıkış! Otomobil fiyatları artacak mı? Köprüden önce son çıkış! Otomobil fiyatları artacak mı?
Canlı Borsa
İçişleri Bakanlığı ikamet izni olan yabancıları açıkladı! İçişleri Bakanlığı ikamet izni olan yabancıları açıkladı!
Canlı yayında 8 milyon TL'lik para transferi iddiası! Cem Küçük anlattı stüdyodakiler de şaşırdı: “Gözlerim fal taşı gibi açıldı”Canlı yayında 8 milyon TL'lik para transferi iddiası! Cem Küçük anlattı stüdyodakiler de şaşırdı: “Gözlerim fal taşı gibi açıldı”
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump araba otomobil fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MEB düğmeye bastı! Yaz tatili erkene mi çekiliyor? İşte planlanan tarih…

MEB düğmeye bastı! Yaz tatili erkene mi çekiliyor? İşte planlanan tarih…

Ahmet Hakan da beklemiyordu! 'Tel Aviv' çıkışı canlı yayına damga vurdu

Ahmet Hakan da beklemiyordu! 'Tel Aviv' çıkışı canlı yayına damga vurdu

Fiyatları uçtu! 4 ayda yüzde 100 zamlandı! Kuyruklar artık sadece et için değil...

Fiyatları uçtu! 4 ayda yüzde 100 zamlandı! Kuyruklar artık sadece et için değil...

Akaryakıt tabelasında indirim var!

Akaryakıt tabelasında indirim var!

Korkup satış yapana kötü haber 'İki ay sonra görecekler...'

Korkup satış yapana kötü haber 'İki ay sonra görecekler...'

Araba almayı bekleyenlere tarih verdi!

Araba almayı bekleyenlere tarih verdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.