Araba almayı bekleyenlere tarih verdi, 'Yüzde 20 indirim bekliyorum' Cem Küçük 'Göreceksiniz...' Sıfır araçlar için açıklama

Ticaret savaşları kızışırken aynı zamanda Donald Trump'ın yüzde 25'lik ek gümrük vergisi kararı otomobil sektöründe sallantılara neden oldu. Sektörde Trump'ın kararlarına yönelik işten çıkarma veya ihracatı durdurma gibi önlemler alırken otomobil fiyatlarının nasıl etkileneceği merak ediliyor. Trump'ın otomobil ve ticari araçlarda, motor, şanzıman, güç aktarma parçaları ve elektrikli bileşenleri de kapsayan yüzde 25'lik ilave gümrük vergisini uygulamaya almasının nedeni üretimi ABD'ye taşınması olarak açıklanırken birçok ülke bu karardan doğrudan etkilenecek.



TÜRKİYE'DE ARABA FİYATLARI UCUZLAYACAK MI?

TGRT Haber'de konuşan Gazeteci Cem Küçük, Trump'ın vergi politikalarından dolayı Türkiye'de araç fiyatlarının düşebileceğini ifade etti. Canlı yayında konuşan Küçük, “Bloomberg’de bir yorum okudum, Türkiye’de araba fiyatları ucuzlayabilir” sözlerini kullandı.



Avrupa ve Asya ülkelerindek otomobil üreticilerinin Trump'ın politikaları nedeni ile yeni pazar arayışına girebileceklerini ifade eden Küçük, "Trump yüksek vergiden geri adım atmayacağını söylüyor. Bu durumda bu araçların ABD pazarında satılması zorlaşacak" şeklinde konuştu.



TÜRKİYE BAŞKA PAZARLARA YÖNELEBİLİR



ABD'de yılda 16 milyon araç satıldığını ve 12 milyon aracın ithal olduğunun altını çizen Küçük, Trump'ın vergileri nedeni ile Avrupa, Asya ülkeleri gibi Türkiye'nin de başka pazarlara yönelebileceğinin altını çizerek şu sözleri sarf etti:

“Bugün Türkiye’de 2,5 milyon TL’ye satılan bir araç 2 milyon 100 bin TL’ye kadar düşebilir. 5 milyonluk araçlarda ise yüzde 15 ila 20 oranında indirim mümkün olabilir.”



YAZ MEVSİMİNDE FİYATLARA DİKKAT!

Fiyatların yazın düşebileceğini kaydeden Küçük, "Araba fiyatları göreceksiniz bu yaz yüzde 10-15 sıfır arabalarda indirim bekliyorum" dedi. Son olarak Küçük, Trump'ın Amerika ekonomisi için doğru bir karar verdiğini savundu.