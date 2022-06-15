Araba fiyatları yükselirken bir kötü haber daha geldi! Japon devi Türkiye'deki fabrikasına 2 hafta kilit vurmaya hazırlanıyor...

Otomobil sektörü çip krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zor bir dönemden geçerken son kötü haber Japon otomotiv devi Toyota'dan geldi. Bulunurluk nedeniyle sıfır araba piyasasında fiyatlar yükselirken, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Toyota fabrikasında üretime ara verildiği duyuruldu. Bayram tatilinin de sürece eklenmesi ile 4-18 Temmuz tarihleri arasında fabrikada üretime ara verilecek. Toyota'nın üretime ara verme sebebi ise tedarik zinciri ve yarı iletken (çip) zorlukları nedeniyle yaşanan sıkıntılar oldu.

BAYRAM TATİLİNİ DE BİRLEŞTİRDİLER

Konuyla ilgili açıklama yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş, yetkilileri ara verme kararlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştılar:

"Sektör genelindeki tedarik zinciri ve yarı iletken zorlukları nedeniyle Toyota olarak Avrupa'daki fabrikalarda üretim ayarlamaları yapılması gerekiyor. Bu nedenle bayram tatili ile bu süreç birleştirildi. Üretim üzerindeki etkiyi en aza indirmek için özenle çalışıyor ve araçları müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz."

