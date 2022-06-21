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Arabası olanları ilgilendiriyor! Araç kaskosu için yeni karar: Döviz kurları nedeniyle artık ayda 3 kez…

21.06.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem sıfır hem de ikinci el araçlarla ilgili Kasko Değer Listesi, vatandaşların ve sigorta şirketlerinin mağdur olmaması için güncellendi. Daha önce ayda 2 kere olarak yayınlanan liste artık ayda 3 kere yayınlanacak. Gerekçe olarak ise döviz kurlarındaki dalgalanma, sıfır araç piyasasında araç temininin zorlaşması ve araç fiyatlarında neredeyse haftalık artışlar yaşanması etkili oldu.

Arabası olanları ilgilendiriyor! Araç kaskosu için yeni karar: Döviz kurları nedeniyle artık ayda 3 kez…

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), otomotiv sektöründeki sık değişen koşullar nedeniyle tarafların mağduriyetini en aza indirmek için ‘Araç Kasko Değer Listesi’ni ayda 3 kez güncelleyecek. TSB açıklamasına göre, sigorta şirketlerini tek çatı altında toplayarak tüm risklere karşı ortak çalışma imkanı sunan TSB, sektörü ilgilendiren tüm başlıklarında olduğu gibi, kasko değerlerinin belirlenmesinde de kullanıcıları koruyan yaklaşımını sürdürüyor.

Ham madde ve lojistik temelli dünya çapında yaşanan aksamalar, Türkiye'de de sıfır araç teminini zorlaştırıyor. Bu durum zaman zaman ikinci el araç fiyatlarının, sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkmasına neden oluyor. TSB, ikinci el araç fiyatlarındaki olağan dışı artışa ilişkin tespitleri neticesinde vatandaşların ve sigorta şirketlerinin mağdur olmaması için hem sıfır hem de ikinci el araçlarla ilgili Kasko Değer Listesi'ni güncelledi.

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AYDA 2 KEZ YAYINLANIYORDU

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, sıfır araç piyasasında araç temininin zorlaşması ve araç fiyatlarında neredeyse haftalık artışlar yaşanması gibi etkenler nedeniyle oluşabilecek zararı en aza indirmek için Kasko Değer Listesi'nin 10 Haziran'dan tarihinden itibaren ayda 3 defa yayınlanmasına karar verildi. Liste, daha önce ayda 2 kez yayınlanıyordu.

TSB, yeni uygulamanın sıfır ve ikinci el oto piyasası dengeye oturana kadar süreceğini, gerektiği takdirde listenin yayınlanma sıklığı da dahil olmak üzere başka önlemleri de devreye almaya devam edeceklerini duyurdu.

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Sigorta şirketleri dışında birçok başka alanda da referans alınan Kasko Değer Listesi, şu hizmetlerde de esas kabul ediliyor:

"20 Aralık 2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28 Seri No'lu Tebliğ doğrultusunda Motorlu Taşıtlar Vergisi diliminde. 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrası gereğince taşıt kredilerinde. 24 Nisan 2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin birinci fıkrası gereğince taşıt kredilerinde. 2 Ekim 2014 tarih ve 29137 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/6814 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 2-A maddesi gereğince kamu araçlarının kiralama hizmetlerinde."


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