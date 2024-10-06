Araç alacak herkes bunu bekliyordu... Taşıt kredisinde faiz indirimi için bankalardan ilk sinyal geldi!

Otomobil pazarında yaşanan daralma nedeniyle şirketler kampanyalar yapmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikasında bankaların faiz oranlarını oldukça yükseltmişti. Yüksek faiz nedeniyle araç alamayan vatandaşlar için şirketler kampanyalar düzenlese de otomobil pazarı ocak-eylül döneminde yüzde 15'e yakın bir daralma yaşadı.

Merkez Bankası'nın banka kredi eğilim anketinin üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Merkez'in açıklamasına göre, taşıt kredilerinde uygulanan sıkılaşma seyrinin sonuna gelindi.

TAŞIT KREDİLERİNDE İNDİRİM GÖRÜLÜYOR!

TCMB verilerine göre taşıt kredilerindeki aşağı yönlü eğilim eylül ayında devam etti. 27 Eylül itibarıyla ortalama taşıt kredi faizi yüzde 42,67'ye geriledi. Bu rakam temmuz ayında yüzde 55,36 ile zirveyi görmüştü. Son 3 ayda yaklaşık 13 puanlık gerileme kaydedildi.

400 BİN LİRA TAŞIT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

Ntvpara'nın haberine göre, taşıt kredisi faiz oranları yüzde 4 ile yüzde 6 aralığında değişiyor. Bazı bankalarda yıllık maliyet oranları ise yüzde 158'e kadar ulaşabiliyor.

Böylece bankalar, yılın son çeyreğinde taşıt kredi faizleri için düşüşün sinyalini verdi.

400 bin lira taşıt kredisi ise şu şekilde hesaplanıyor:



Faiz oranı: Yüzde 4

Vade: 48

Aylık taksit: 24 bin 757 TL

Toplam geri ödeme: 893 bin 263 TL

Yıllık maliyet oranı: Yüzde 84,29

Faiz oranı: Yüzde 5

Vade: 48

Aylık taksit: 13 bin 781 TL

Toplam geri ödeme: 662 bin 502 TL

Yıllık maliyet oranı: Yüzde 115,41

Faiz oranı: Yüzde 6,2

Vade: 48

Aylık taksit: 16 bin 544 TL

Toplam geri ödeme: 795 bin 127 TL

Yıllık maliyet oranı: Yüzde 155,12