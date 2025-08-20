FİNANS

Araç alacaklar dikkat! 'Küçük bir zam bile...' Yıl sonunu işaret etti

Otomobil piyasasında bir süredir birbiri ardına önemli gelişmeler yaşanırken araba satın almak isteyenler piyasadaki son durumu merakla takip ediyor. ÖTV'de yapılan değişiklikle beraber araç fiyatlarında da değişim yaşanırken gelişmeler vatandaşların tercihlerinde de etkili oluyor. Uzman isimden araç piyasasına dair çarpıcı değerlendirmeler geldi.

Hande Dağ

Otomobil piyasası ÖTV değişikliğiyle birlikte hareketli bir süreç yaşıyor. ÖTV düzenlemesi sonrası bazı sıfır araçlarda fiyat değişimleri yaşanırken bu durum ikinci el piyasasına da yansımaya başladı.

Peki, araç piyasasında son durum ne? Araç fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İkinci el araç piyasasında yaşanan gelişmeler ne? Araç sahibi olmak isteyenler bu soruların yanıtını ararken uzman isimden piyasaya dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"ARAÇ FİYATLARINDA YÜZDE 5-7'LİK ARTIŞ"

NTV'nin haberine göre Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, 24 Temmuz'da yürürlüğe giren düzenlemenin etkilerini anlatıp binek ve SUV segmentinde fiyatların ortalama yüzde 5, hafif ticari araçlarda yüzde 6-7 yükseldiğini aktardı.

4X4 pick-up modellerde ÖTV oranının yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarıldığını anımsatan Yalçın, "Bu sınıfta fiyatlar sert şekilde yükseldi. Elektrikli ve hibrit araçlarda da çift haneli artışlar görüldü" ifadelerini kullandı.

"MARKALAR FİYATLARINI SABİT TUTMAYA ÇALIŞIYOR"

ÖTV dilimi sınırındaki modellerde markaların fiyat artışında çok dikkatli davrandığını aktaran Yalçın, "Küçük bir zam bile bu araçları üst dilime taşıyabilir. Bu nedenle markalar fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyor. Ancak kur ve maliyet baskısı artarsa dilim aşımı kaçınılmaz olacak" dedi.

"İKİNCİ ELE YÖNELDİLER"

Yalçın, düzenlemenin ikinci el piyasasına da yansıyacağını söyleyerek, "ÖTV artışı yaşayan modellerin sıfır fiyatları yükselince tüketici ikinci ele yöneldi. Bu araçların ikinci elde daha hızlı değer kazandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Temmuzda ikinci el satışlarının yüzde 9,4 artarak 680 bin adedi aştığını, yılın ilk 7 ayında satışların yüzde 8 büyüyerek 4,1 milyona ulaştığını aktardı.

"TAKAS, KREDİ VE SATIŞ DESTEKLERİYLE FİYATLARIN SÜBVANSE EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yıl sonuna doğru markaların kampanyaları artıracağını belirten Yalçın, "Takas avantajı, sıfır faizli kredi ve satış destekleriyle fiyatların sübvanse edilmesini bekliyoruz. Bu dönemde kampanyalar tüketici için daha avantajlı koşullar sunacak" dedi.

Yalçın, ÖTV artışına rağmen elektrikli araçların cazibesini koruduğunu söyleyip "Yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri ve evde şarj imkanı, toplam maliyet avantajını sürdürüyor. Özellikle uzun vadeli kullanım için elektrikli araç hâlâ mantıklı" ifadelerini kullandı.

"YENİDEN UZATMA İHTİMALİ GÜNDEMDE OLABİLİR"

İkinci el piyasasında istikrar sağlayan "6 ay - 6 bin kilometre" kuralının 2026'ya kadar uzatıldığını anımsatan Yalçın, "Bu düzenleme piyasanın sağlıklı işlemesini sağladı. Yeniden uzatma ihtimali de gündemde olabilir" dedi.

