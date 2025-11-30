FİNANS

Araç alacaklara 'tüyo' verdi: 'Şu anda cazip! Göz ardı ediliyor'

Şu an araba almak mantıklı mı? Sıfır araba mı ikinci el mi almalı? Araç sahibi olmak isteyenler bu soruların yanıtını ararken hem ikinci el araç piyasasında hem de sıfır otomobil piyasasındaki son durum yakından takip ediliyor. Özellikle son dönemde sıfır araç kampanyaları sık sık gündem oluyor. Otomobil sektör uzmanından araç alacaklara dikkat çeken bir tüyo geldi. 'Göz ardı edilebiliyor' diyen uzman isim, araba alımından önce yapılmasının önerdiği bir detayı aktardı.

Hande Dağ

Araba alacaklar hem sıfır otomobil piyasasını hem de ikinci el araç piyasasını dikkatle araştırıyor. Özellikle sıfır araçlardaki kampanyalar sık sık ilgi çekerken bir yandan da ikinci el araba piyasasındaki durum merak ediliyor. Sektör uzmanından araç alacaklara dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İşte detaylar...

ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM

TV100 yayınında konuşan otomotiv sektör uzmanı Göksel Erkoyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Otomobilin şöyle bir özelliği var; diğer emtia'lardaki gibi örnek vereyim bir buzdolabı, televizyon gibi değil. Bu hem kullanılırken hem bunu kullanabilir hem de sattığınız zaman fiyat odaklı geri dönüşümü kolay bir emtia. Yani her zaman bir talepe vardır araca. Oradaki tek belirleyici majör konu açıkçası fiyattır. Fiyatı tuttuktan sonra burada aracın elinizde kalması ya da bunu değiştirememeniz söz konusu değil. En azından bugüne kadar gelen piyasalarla alakalı söylüyorum. Fiyat artışı ile alakalı otomobilde zaten uzun süredir bir özellikle ÖTV vergisi biraz yükseldikten sonra orada bir artış söz konusu. Esas kur konusuna baktığımız zaman da Euro'ya dikkat etmek lazım. Çünkü ülkemize gelen arabaların çoğu Euro bazlı. Yani Avrupa Birliği ülkelerinden gelen araçlar olduğu için Euro'nun yükselişi burada etkiler olabilir.

"BUNUN GÖZ ARDI EDİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Enflasyonist etkiyle tabii ki burada işçi maliyetleri olsun diğer giderler sebebiyle artışlar söz konusu oluyor. Ama bunu hep domine edecek otomotivin kendi içinde dinamikleri var. Zaten şu son üç aya baktığımız zaman yıl sonu kapanışı itibarıyla Ekim, Kasım, Aralık aylarında da ister istemez firmalar ellerindeki stokları etmek adına, yeni modelle girişi daha az araçla girmek adına ve belli hedefler var, buradaki firmaların hedeflerini tutturmak adına kampanya, indirim gibi konulara daha çok detaylı olarak giriyorlar. Bir manada esasında Ekim ayında ikinci el piyasasının daralması da sıfır araca yönelme sebebiyle oluyor. Tabii burada şu ayrıntıyı belirteyim; burada şöyle bir şey var, hadi adına tüyo diyelim bunun, bazen şu da oluyor, şimdi tabii ki buradaki PR çok iyi, sıfır km arabalardaki kampanyalar vesaire hep konuşulan konular arasında, fakat şunu da yapsınlar, biz bunun göz ardı edildiğini görüyoruz piyasada, bazen öyle bir şey oluyor ki ikinci elde de şu an uygun fiyatlı arabalar var. Mesela aynı yaşta ya da 1 yaşında aradaki makas bandı açık olan arabalar şu an ikinci eldeki fiyatları da cazip durumda. Ama işte buradaki sıfırdaki kampanyalar vesaire çok ilgi çektiği için bazen bu göz ardı edilebiliyor. Bence alımdan önce ikinci eldeki özellikle yüksek model arabalar için söylüyorum, burayı da araştırmalarında fayda var diye söyleyebilirim"

Araç alacaklara tüyo verdi: Şu anda cazip! Göz ardı ediliyor 3

Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba Sıfır araba ikinci el araba fiyatları ikinci el araç ikinci el otomobil sıfır araç sıfır otomobil sıfır otomobil fiyatları
