Araç muayene ücretleri düşüyor mu? TESK Başkanı yorum yaptı!

Ticari araçlar için her yıl zorunlu olan fenni muayene ücretlerinin makul seviyeye çekilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın en büyük sorunlarından biri muayene ücretlerinin çok yüksek olması. Her yıl enflasyon oranında gelen zamla birlikte nakit olarak ödenen muayene ücretleri esnafımızın belini büküyor. Özellikle pandemi sürecinde esnafımızın işlerinin sekteye uğradığı göz önünde bulundurularak araç muayene ücretleri düşürülmeli. Bakım ve onarım olmadan yalnızca arıza tespitinden bu kadar ücret almak adil değil” dedi. Peki araç muayene ücretleri düşecek mi?

Ulaşım sektöründeki esnafın özellikle pandemi döneminde araç muayene ücretlerini karşılamakta zorlandığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, kamyon, otobüs vb. gibi ticari araçlar ilk bir yıldan sonra her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü. Ancak pandemi döneminde tüm sektörlerde olduğu gibi ulaştırma sektöründeki esnafımızın da işleri büyük ölçüde azaldı. Otobüsçü esnafımız şehirlerarası kısıtlamalar nedeniyle uzun süre iş yapamazken eğitim-öğretime ara verilmesinden dolayı okul servis araçları 6 aydan fazla süreyle kontak açamadı. Ancak iş yoğunluğu ve müşteri kapasitesi azalan hatta iş yapamayan esnafımızın birçok sabit gideri var. Bunlardan biri de her yıl zorunlu olan araç muayeneleri. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için araç muayene ücretleri yıllık muayene zorunluluğu olan araçlarda daha makul seviyelere çekilmeli” şeklinde konuştu.