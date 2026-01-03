FİNANS

Araç sahipleri dikkat: MTV ödemeleri başladı, son güne kalmayın!

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesinin 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor.

Araç sahipleri dikkat: MTV ödemeleri başladı, son güne kalmayın!

Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) yapılan açıklamaya göre, bu yıla ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi başladı.

ÖDEMELER NEREDEN YAPILIYOR?

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek. Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla de yapılabilecek.

Dijital Vergi Dairesinden "MTV ödeme alanı"na şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor.

SON GÜN NE ZAMAN?

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün ise 2 Şubat Pazartesi olarak belirlendi.

