Araç sahipleri için sil baştan değişiyor! '9 bin TL de olabilir 50 bin TL de'

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişmeyle zorunluk trafik sigortasında önemli bir değişiklik yaşanmıştı. Artık poliçelerin düzenleme ve yenileme esaslarıyla hasar sonrası işlemler farklı kurallara göre yürütülecek. Yeni uygulama 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacak. Sigorta acentesi yetkilisi Hakan Yaz, yeni uygulamanın ne gibi değişiklikler yaratacağını ve ortalama fiyatları açıkladı.

Hande Dağ

Milyonlarca araç sahibi ilgilendiren yeni düzenlemeyle zorunlu trafik sigortasına dair köklü değişiklikler geliyor. Düzenlemeyle beraber araç sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödedikleri sigorta bedelleri de değişecek. Yeni düzenleme ve nasıl değişiklikler olacağına dair sigorta acentesi yetkilisi Hakan Yaz, değerlendirmelerde bulundu.

"DAHA HAKKANİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Ekol TV yayınında konuşan Yaz şu ifadeleri kullandı:

"Ben yeni düzenlemenin daha hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum. Hani cep yakar mı yakmaz mı? 1 Ocak 2026'dan sonra bunu daha net anlayacağız. Öyle söyleyeyim. Şimdi yeni düzenlemede şunu yaptılar; şimdi sizin indirimli bir aracınız var, trafik sigortası yaptırdınız... 8. basamak diyelim. 4-5 yıl sigortalı olarak kullandınız, kaza yapmadınız, indirim aldınız ve 8. basamağa kadar geldiniz. Trafik sigortasındaki en yüksek indirim basamağı 8. basamaktır. Siz bu aracınız devam ederken, satmadınız, ikinci bir araç aldınız. İkinci bir araç aldığınızda artık trafik sigortası yürüyüşünüz yeniden başlıyor. 4. basamaktan, sıfırdan başlıyordunuz. Satmadan aldığınızda biri 8. basamak bir tanesi 4. basamak oluyordu. Yani ilk aracınızı sattığınızda, sattıktan sonra ikinci aracı alırsanız o indirim ona yansıyordu. Satmadığınızda yansımıyordu.

"1 YIL SONRA 0 5 YILLIK BİRİKİM GERİ DÖNECEK"

Yeni düzenlemede de şöyle olacak; şimdi siz ikinci aracınızı aldıktan sonra eski 8. basamakta olan aracınızı sattığınızda o yeni yaptırdığınız sigortayı yenilemesinde o 8. basamağı size yansıtacak. Bu çok mantıklı ve çok iyi.

Yeni uygulamada şöyle; o arabayı bir ay sonra sattınız, yeni aracınızı da sigorta yaptırdıktan bir yıl sonra yenilemesi geldiğinde o eski aracınızdaki 8. basamak indiriminizi alabileceksiniz. O 5 yıllık birikim geri dönecek ama bir yıl sonra.

"NASIL İNDİRİMLİ ARACI SATTIĞINIZDA YENİLEMESİNDE İNDİRİM YANSIYORSA, KAZALI ARABAYI SATTIĞINIZDA DA YENİLEMESİNDE O KAZA SİZE YANSIYACAK"

Ama şöyle de bir durum var... Şimdi bu tabii artı tarafı, eksi tarafı da şu; bana göre dediğim gibi en baştan söylediğim gibi hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum... Şimdi yine sizin aracınız var ama bu sefer cezalı basamaktan yaptırmışsınız. Yani 0. basamaktasınız, yani kazalı bir müşterisiniz, iyi bir sürücü değilsiniz. Onu satmadan ikinci aracı aldınız, onu 4. basamaktan sıfırdan yaptırıyordunuz, avantaj sağlıyordunuz, yani rakamsal olarak atıyorum 0. basamağa 40 bin liraya yaptırırken yeni aldığınızda atıyorum işte 20 bin liraya yaptırıyordunuz. 20 bin liralık bir avantaj sağlıyordunuz. Şimdi yeni düzenlemede de şöyle olacak; nasıl indirimli aracı sattığınızda, yenilemesinde indirim yansıyorsa, kazalı arabayı sattığınızda da yenilemesinde o kaza size yansıyacak. Hakkaniyet var burada. Bakın yine söylüyorum; hani olay cep yakar mı yakmaz mı bilmiyorum ama ben hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum. Kişisel görüş. Yani sizin kazalı sürücü olduğunuz, kötü sürücü olduğunuz sistem onu devam ettirecek.

ORTALAMA FİYATLAR NE KADAR?

Ortalama fiyatlarını söyleyeyim. En cezalı basamak 40 bin TL civarı olur diye düşünüyorum. 40 bin - 50 bin lira civarı olur. 4. basamakta tahminlerim 20 bin lira civarı olur, ilk araba. 8. basamak da 9 bin - 9 bin 500 TL civarı. Hatta 8 bin 500 TL'ye bile inebilir. Kişiye göre, kişinin yaşına göre değişebilir. Onu da belirleyen aslında sigorta şirketi değil, araç sahibinin sigorta geçmişi. Yani iyi sürücü olup olmadığınız"

Araç trafik sigortası




